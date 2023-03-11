能當飛機也是輪船！上天下海「鯤龍號」突破技術封鎖　國產率100%

上天如鲲鵬，入海似蛟龍——說的是中國自主研製的「鯤龍號」，它是目前世界上最大的水陸兩棲飛機。上天入海的它究竟有何用途呢？



中國大飛機三劍客之一 滅火救援巡航「一機三用」

鯤龍號與中國自主研製的C919客機、 運20飛機，並稱中國大飛機三劍客。它是首款中國自主研製的大型水陸兩棲飛機，也是目前世界上最大的一款。

上半身是飛機，下半身是輪船的鯤龍號，最大起飛重量60噸，最小平飛速度220公里每小時，航程4,500公里，具備優越的低空、低速、短距起降性能，主要用於大型滅火和水上救援，性能達到世界先進水準。

作為中國「大飛機家族」之一的大型水陸兩棲飛機，鯤龍號是中國首次按照民用適航標准研制的大型特種飛機。（Getty/當代中國授權）

面對大型火災，配有4個水箱的鯤龍號，在水面滑行20秒就可以裝水12噸，單次投水救火面積可達4,000多平方米。

其次它是海上救災的好幫手，其救援速度是救撈船舶、直升機的數倍以上，4,500公里的航程令它的救災範圍遠遠超越直升機，一次可救援50名遇險人員。

最新的鯤龍號機型還安裝了北斗系統，可以在沒有網絡及通訊的極端情況下，提供飛機的位置資訊，透過短報文服務和外界保持溝通，在救援中及時發出求救信號及定位。

另外，在軍事用途上，鯤龍號可以在南海等海域巡航，配合航空母艦執行空中預警機任務。換句話說，鯤龍號可以實現「一機三用」，因此鯤龍號近年成為了內地航展上明星。

鯤龍號是近年內地航展上明星，圖為2021年鯤龍號在珠海航展亮相。（Getty/當代中國授權）

白手起家突破封鎖 鯤龍號主要系統國產率100%

要做到上天入水，同時具備空中飛行、水上起降、陸上起降的能力，鯤龍號的研發過程並不容易。

2009年研製之初，研發團隊曾尋求國際合作來解決棘手的技術難題。但當時研發兩棲大飛機的國家很少，許多關鍵技術都處於封鎖狀態。

於是團隊「白手起家」，在沒有任何支援的情況下自主探索。鯤龍號的總設計師黃領才說過這樣一段話：「我們是一款救苦救難的飛機，都是在重大的自然災害發生的時候需要我們去發揮作用……（研發中）遇到甚麼樣的困難，都不能後退、不能放棄。」從中可以感受研發過程的不易。

鯤龍號項目2009年正式啟動，歷經數年拼搏，2016年總裝下線，2017年實現陸上首飛。圖為2016年總裝下線儀式。（Getty/當代中國授權）

鯤龍號項目2009年正式啟動，歷經數年拼搏，2016年總裝下線，2017年實現陸上首飛。從設計、製造、再到組裝，每一步都要不斷嘗試，其中最大的難點是氣/水動耦合作用（耦合通常指不同模塊、介質之間的交互轉化）。

簡單來說，兩棲飛機接水和離水的過程，是在氣/水動耦合的環境下完成的。同樣的截面積和速度，水的阻力大約是空氣的800倍；而且水面是波動的，很多參數都與空氣不同。只有克服這種巨大的區別，做到氣/水動耦合，飛機才能做到上天下海自由切換。

研制過程中，團隊經過無數次的計算、試驗、失敗、總結和驗証，最終獲得了相關數據。

鯤龍號主要系統實現100%國產化，是近年航空工業的又一傲人成果。（Getty/當代中國授權）

歷經10年拼搏，鯤龍號2017年陸上首飛，2018年水上首飛及水上降落，2022、2023年先後推出新型滅火機，填補了中國大型兩棲飛機的技術空白，是航空工業的又一重大成果。

如今，鯤龍號的核心技術全都掌握在自己手中，主要系統國產化率達到100%。中國也成為除俄羅斯、日本、加拿大等以外，少數能夠研製類似大型兩棲飛機的國家。

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