直擊五一購物團導遊發功籲捧場：老闆追我我追你　睹鄰團退團風波

五一黃金周除了標榜平價的內地「純玩團」，附購物行程亦增加。《香港01》在長假首日（4月29日）走入880元人民幣（同下）的兩天精品遊，跟團兩日親歷多宗購物相關風波，本團導遊更花盡唇舌籲多合作：「不要讓別人看到（其團隊）怎麼站在那裏一動也不動......老闆追我我會追你......希望大家能力有大小，心意沒大小，合作愉快。」



這團精品遊，為了購物行程安排，其實一出發即有爭論。在踏進香港開車不到10分鐘，就有數名團友因第二天擠滿購物行程與內地領隊及香港導遊爭論：「第二天全部都是購物好難過！」內地領隊居中調停安撫團友且願意調整行程並解釋：「香港景點給你放半小時你都得罵我。」



在其中一個購物店，記者更目擊另一團有導遊不滿旅客店內「站着不動」，罵道「不買東西光站着就出去吧！」被罵旅客即走出購物店至致電旅行社要求退團要求脫團：「這裏的（香港）導遊不好......（畀）臉色不就是強行購物嗎？」



《香港01》在五一長假首日的4月29日走入880元人民幣的兩天精品遊，跟團兩日親歷多宗購物相關風波，當日集合點蓮塘口岸，人流湧湧。（《香港01》記者攝）

旅監局數據顯示，截至周日（4月30日）下午5時，共接獲636個內地入境旅行團登記在五一勞動節假期期間訪港。《香港01》記者跟團參加4月29日出發、4月30日結束的兩天精品遊，團費收880元屬中價，可入海洋公園，第二天行程列明在早上會走訪三個指定購物點。

一開車即爭論 團友抗議購物行程擠壓在一天

「購物團」在４月29日約上午10時左右順利過關抵港，惟不到10分鐘，團員就開始與導遊因購物一事爭執。香港導遊在講解行程時就強調，此團包含購物行程，和團友說明如果有問題就自行跟旅行社溝通，「我不是（行程）制定者，我是執行者，我是前線工作人員。」

「購物團」在４月29日約上午10時左右順利過關抵港。（《香港01》記者攝）

導遊一跟團員對完行程，有團友質疑導遊「將景點都擠在同一天」，有團員不滿「第二天全部都是購物好難過」，亦有團員擔心自由活動時間不足，紛紛開始抗議。

導遊與團員因行程問題一度僵持不下，來自內地領隊居中調停，並安撫團友：「可能是香港導遊普通話不好，大家溝通有誤會。」他強調，珠寶店和手錶店兩個購物點都只有各安排一個半小時，稱香港景點小，路線以順路為主，團員才接受。行程其後也再有改動，第二日除購物點外，也去星光大道。

內地領隊：香港景點給你放半小時你都得罵我

然而，他還有話要說：

一聽你就是沒來過香港，香港的景點給你放半小時你都得罵我，太平山頂就是幾個東西安的一個地方讓你去拍，你去拍能拍到什麼？讓你放半小時你會說還不走還不走；淺水灣就這麼大地方，會展中心兩個籃球場大 ，我說半小時妳都得罵我，咱們走行程你就得知道香港彈丸之地。 內地領隊

進購物點前導遊溫情喊話：將心比心沒功勞也有苦勞

第二日行程，內地領隊在吃早餐前就開始長逾20分鐘的「溫情喊話」，率先強調團費低廉，稱「這團費連酒店都不夠住的，費用是香港政府為了把旅遊業提起來，所以我們也需要幫助商家。」

領隊也溫馨提醒大家將心比心，「如果你的孩子你的親戚站在前面，幫你服務兩天什麼都得不到會有什麼感覺」，最後要大家「捧捧人場，有經濟實力的捧捧錢場；沒有能力的買點小東西送朋友。」但也強調「能支持多少是多少。」

香港導遊在旅遊巴上接力，開始介紹項鍊和各種產品，更稱香港的購物點有旅遊局監管，「不像內地市場這麼亂」，不只沒有假貨，更有「全世界最好的售後服務」。

期間她分享到以前遇過一位河南團友不肯買東西，她勸對方「試一試」的故事，她說：「希望大家換位思考，帶你兩天沒功勞也苦勞，出來旅遊不是來跟我尋仇的，所以希望大家合作愉快理解萬歲。」

導遊嘆底薪佣金也低籲多購物：老闆追我我會追你

她又直言「底薪很低，只有佣金」，續指團友買100元東西，她只能賺2元的佣金，大嘆帶團有壓力，坦承說在店內會催促大家多去看看，並語帶笑聲稱：「不要讓別人看到我的團隊怎麼站在那裡一動也不動，雖然我脾氣很好但我會跟著你，老闆追我我會追你，希望大家能力有大小，心意沒大小，合作愉快，理解萬歲。」

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旅遊巴隨後停在一家位於紅磡專門接待旅客的珠寶店。翻查資料，2015年香港曾發生內地旅客因購物問題被襲擊，之後死亡的事件，觸發當年旅議會加強規管內地團，今次購物團來到的這間珠寶店，正是當年捲入風波的珠寶店地址，但珠寶店已是另一名字。

店看起來雖不大，但推開小門發現別有洞天，店員解釋如何辨別鑽石真假的方法後推銷幾款主力商品，就放大家入門後的展場內購物。商品從貴價的鑽石、金鍊、手錶，中高價位的玉、珊瑚等一應俱全，平價的藥、保健品和裝飾品都有。

行程安排在此店逗留約個半小時，但對旅客來說都稍嫌長，不少老年人不足30分鐘就開始蹲坐在展場的地上消磨時間，期間香港導遊也會靠近團友說「都去看看啊！」，而購買時商家也會記下團名，導遊也會記下團員購買的數額和商品。

珠寶店目擊鄰團導遊黑臉：都不買東西在這杵著，出去吧！

在珠寶店待了一小時後，許多人按捺不住寧願去外面曬太陽，而記者目擊，同場有另一旅遊團導遊跟旅客口角，導遊還罵道：「你（團員）都不買東西還在這杵著，不然就出去吧！」

團員氣得欲退團：這裡導遊不好 甩臉色不就是強行購物嗎？

被罵旅客一出珠寶店便打電話給旅行社要求退款和結束行程，稱「這裡（香港）的導遊不好，強制購物還有什麼好說的，不買就給你臉色看」，不過因旅行社向表示行程已將近一半，只退費500元，他們選擇續隨團・但他說：「甩（畀）臉色不就是強行購物嗎？」

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之後團友就轉到尖沙咀錶店進行第二站購物行程，在團友記者「購物」同時，《香港01》記者在店外觀察，該店靠近漢口中心其中一個進出口的北京道休憩處，有時會有大批內地旅客在逛店後便於該處休息，等候其他團友，人齊後再到附近乘旅遊巴離開。縱合臥底團友及現場觀察，兩個購物點均未有見強行要求團友須逗留店內若干時間手段及強制購物情況。

有團友故意「走失」 趕購8萬元CHANEL袋子

記者也曾向多名同團團友了解，他們認為領隊、導遊進店前的「喊話」、在店內勸說都不算是強制購物。他們又說知道現在「強制購物」是違法，「這樣的情況在內地也越來越少見。」

至於購物戰績？記者隨團的內地領隊則說，「全團開單，但業績不理想」，但他也表示感謝大家有這個誠意。值得一提是，發現團員其實消費力不弱，更有一對來自東北的情侶在到下一站購物表店時「故意走丟」，脫隊自行去尖沙咀買要價7萬4900元的CHANEL袋。

有團員則認為，錢要花在刀口上，留錢只爲去導遊無法抽成的免稅店血拼。另有團員則認為，「（香港）貴的買不動，便宜的不想買」，更提自己曾經去雲南同樣報團旅遊，30名團員豪花200萬元人民幣，自己也買了上萬元的茶葉、銀器等，她表示，「到了雲南真的買的停不下來，香港真的沒什麼好買的」。