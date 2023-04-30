五一黃金周｜警員在團餐食肆外維持秩序　旅客：香港人都很有素質

踏入五一黃金周，不少內地旅客以自由行或旅行團的方式來港旅遊，而4月初引起混亂的團餐食肆嘉樂軒外多了警員、旅監局及食環署人員維持秩序，多方監督下混亂的情況大有改善，雖然仍有不少團友食完飯後在街邊食「飯後煙」，但都會守規矩將煙頭棄置在煙灰盅內。



有團友在30多年前來過香港一次，認為香港有很大分別，提到以前的啟德機場都變成了赤鱲角機場；亦有團友認為香港人很有素質，「街都非常乾淨。」



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今日（30日）陸續有旅行團到港，今早11時左右已有旅行團到位於土瓜灣的嘉樂軒用餐，餐廳外有警員、旅監局及食環人員維持秩序，在監督下現場情況亦較4月初時大有改善，旅遊巴不能再直接停泊在餐廳外，團友下車後便要駛離現場，待用膳完畢後要再到停泊處上車，同時亦有交通警協助維持馬路暢通。

4月初時大量團友排隊等候進入餐廳亦做成很大混亂，更可見到隨地吐痰及丟棄煙頭的情況，但今日來場的團並不算多，故未見出現混亂的情況，而雖然仍有不少團友食完飯後在街邊食「飯後煙」，但都會守規矩將煙頭棄置在煙灰盅內。

旅客相隔30年再來港：香港有很大分別

方先生在30多年前來過香港一次，今日再度來港旅遊，認為香港有很大分別，提到以前的啟德機場都變成了赤鱲角機場，「以前過來飛機場在這裏，現在移到了那邊去。」他表示，旅遊團下午將坐船遊覽維多利亞港，又對在嘉樂軒的午膳感到滿意，「蝦、肉、菜、湯都有。」

來自鄭洲的蘇小姐及朱小姐是首次來香港，是旅行團的第二天，在嘉樂軒嘢吃了燒肉、蝦、菜等，認為今日的餸菜不錯；不過她亦提到昨日所食的不太乎合口味，「那些菜因為不知道是甚麼，魚雲、紅燒肉甚麼的。」

蘇小姐又表示今次是她們第一次，很喜歡香港的感覺，「香港這個氛圍，包括這個環境，很乾淨，然後大家都很有規則，我很喜歡。」她又表示昨日去了海洋公園及會展中心外打卡，「挺好玩的。」朱小姐亦認為香港人很有素質，「街都非常乾淨。」提到昨日在海洋公園只玩了3小時，只玩到幾個項目，比較緊湊，指日後肯定會再來。

蘇先生亦是第一次到香港，他表示是特意帶小朋友到迪士尼遊玩，小朋友都很期待。另一位團友龍小姐則表示嘉樂軒的食物都不錯，亦很期待到迪士尼玩。