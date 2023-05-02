內地知名編劇遭多人指控性騷擾　受害人：曾被聞頭髮、舔耳朵

內地知名編劇史航近日被揭曾性騷擾多名女生，包括說出猥褻性的言語和肢體接觸等等。



4月28日，豆瓣用戶「青年編輯們」發布一篇匿名投稿。投稿女生稱，2019年在某個電影節上與史航相識，不久後受邀去對方家中做客，期間史航「突然湊上來深深吸了一口」自己的頭髮。她當時立即指責史航，並提出要離開；對方道歉後，又堅持要送她下樓，並在樓梯間親吻她的耳朵。女生表示憤怒後，史航又道歉並稱「忍不住」。

該篇投稿在微博上廣播，更登上微博熱搜榜。隨後，多名受害者以匿名或實名的方式，控訴史航曾用聞頭髮、舔耳朵等方式性騷擾她們。

截至4月30日，已有6名受害者發聲控訴，她們被性騷擾的時間跨度很大，早則十幾年前，晚則近兩個星期前；性騷擾發生的地點包括工作場合、家中、餐廳甚至車上。

5月1日，史航在微博發文回應事件。他否認所有指控，並稱試圖找到妥當的辦法，在保護雙方隱私的情況下，還原事實，「給自己相識的女性帶來如此的感受，是我真正的失敗，十分歉疚」。

公開信息顯示，史航現年52歲，是內地知名編劇、策劃人。1992年，他畢業於中央戲劇學院戲劇文學系，1993年開始從事劇本創作，曾參與《鐵齒銅牙紀曉嵐》的編劇工作。

除了各種影視劇、舞台劇的編劇，史航更在電影、電視劇中客串，並登上《奇葩說》《吐槽大會》等內地網絡綜藝節目。

據了解，史航曾為講述少女受到性侵的小說《房思琪的初戀樂園》撰寫推薦語：「走過危機四伏的成長，我們每個人都是倖存者。」

在史航被指控性騷擾多名女生後，有受害者及網民紛紛向出版社抗議，希望撤走史航前述的推薦語。

4月30日 ，磨鐵圖書官方微博發文表示，已開始刪除《房思琪的初戀樂園》中的史航推薦語，刪除範圍包括電子書、再版紙質書中的文字，以及留存在各網絡平台中的相關內容。

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