台版N號房｜誘騙500人拍裸照淫片　受害者10至70歲　主嫌獄中身亡

2022年台灣警方查獲一宗猶如「台版N號房」的網路誘騙女子拍裸照、淫片案件。一名40歲張姓剪接師利用變聲軟件在交友APP扮成女攝影師、經理人，徵選拍攝模特兒為誘餌，誘騙女子自拍裸照後，再以要公布照片為由，逼受害者拍攝裸照和色情片。



台媒報道，張男因惡行重大，移送台南地檢署後被羈押。但近日有被害人找警方追查張男有無將資料外流時，才得知張男大年初二（1月23日）已在監所死亡，死因並無外力介入。案子也因主嫌身亡，就此結案。



台版N號房事件被爆發，被害人相當擔心影片是否曾經被張男外流，曾協助被害人的台南市議員林易瑩指出，現在聽到張男暴死獄中，被害人都十分震驚，本來還期望他能獲得應有懲罰，但這也算是「沒有結果的結果。」

據此前報道，張嫌化名裝成女攝影師、女經理人以「賴思（詩）瑜」、「小思（詩）瑜」、「賴小瑜」等化名在交友軟體「Azar」、FB、Instagram，等邀約拍攝「Model card（模特兒卡）」。

張男會先用假名片、假個資套取到對方個人資料後，答應未來會給一小時新台幣2500元至3500元間（港幣615到861）的拍攝酬勞，誘騙被害人拍攝或傳送私密照片，不少家境不好的少女或小網紅因此上當。

張男拿到照片後再拿來威脅被害人，若不照指示拍攝猥褻影片，就要將照片散布出去，被害人心生恐懼，甚至邊哭邊拍。警方指出，有被害人因此還出現精神問題。

犯罪5年影片多達1TB 受害者百名 案件因主嫌死亡終結

據了解，台灣警方於2022年8月初拘提張嫌，扣得犯罪用電腦主機一部、手機兩支、外接硬碟一顆等證物，內有約1TB之犯罪影片。當時搜出近千部猥褻影片。

警方表示，張男從2017年開始犯案，受害女子分布全台，年齡從10歲到70歲都有，張男甚至還會在影片旁寫下被害人個資、興趣。《自由時報》指出，張男甚至逼迫一對姊弟亂倫拍片。

警方表示，張男為放鬆被害者戒心，更事先下載來路不明的女性影片、變聲器等軟體，假扮女性，取得被害人信任，影片資訊研判，犯嫌犯案時間至少長達5年，至少有100位以上受害者，有台媒推估受害者在500到千人之間。