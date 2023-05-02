江蘇3歲童時有喘息2個月之久　送院揭誤吞硬幣險併發食道穿孔出血

幼兒誤吞異物時有發生。江蘇南通一名3歲幼兒，因時有喘息被送到醫院檢查，結果發現病因竟是2個月前誤吞硬幣卡在食道導致。



據介紹，該名患兒不時都會氣喘，症狀已維持達2個月之久。4月29日，家長便帶他到醫院檢查。

醫生原以為是肺部疾病，但X光片顯示患兒頸胸部有一個圓形金屬陰影。醫生判斷，氣喘可能與異物誤入食道有關。

X光片顯示患兒頸胸部有一個圓形金屬陰影。（現代快報）

由於異物嵌頓時間長，容易併發食道潰瘍，甚至穿孔，手術風險急劇升高。經與家屬溝通，醫生隨即將嵌頓於食道上段的5毫硬幣鉗取出，只見硬幣早已鏽跡斑斑，部分發黑，周圍組織有潰瘍黏連。

醫生介紹，由於硬幣嵌頓時間長，患兒的食道周圍已形成深深的潰瘍凹陷，周圍肉芽組織增生，若再不及時診治，將會併發食道穿孔出血。異物取出後，患兒術後留院進一步監護、治療，目前情況穩定。

醫生將患兒食道中的5毫硬幣鉗取出。硬幣鏽跡斑斑，部分發黑。（現代快報）

有醫生提醒，誤吞異物後應儘早明確診斷。若幼兒屬於誤吞異物導致窒息，家長可採取海姆立克法（Heimlich maneuver，腹部衝擊）急救。

針對3歲以下體重較輕的幼兒，家長可用左手掐住幼兒下顎處固定頭頸，把其臉部朝下放在腿上，用手掌拍打幼兒肩胛骨中間位置。若拍打5次後仍未咳出，則要將幼兒背部貼在家長大腿上，頭朝下傾斜，再用食指和中指反覆快速地按壓肚臍和胸廓之間，直到將異物排出。

至於3歲以上兒童及成人，則可採用常見的腹部衝擊，急救者從後抱緊及按壓患者腹部，利用雙手冋橫隔膜施壓，擠壓肺部氣流排除異物。