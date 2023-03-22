有片！7歲女玩耍期間把4歲男童扔入井中　村幹部：模仿電視劇情節

雲南昆明嵩明縣日前發生驚人一幕，一名7歲女童竟抱起一名4歲男童，然後二話不說將其扔入水井中，甚至在男童掙扎期間仍把其雙手弄開，看似想把對方置之死地。事後，女孩若無其事，幸附近村民及時發現並救援，才未釀成大禍。到底是什麼怨要向玩伴下「毒手」？據村幹部講述，原來女孩對男孩並沒有什麼仇，只是模仿電視劇情節，目前已批評教育並和解。



嵩明縣公安局周三（22日）通報，發現網傳片段後，公安機關立即開展調查核實工作，經核實，事發於3月8日下午4時許的小街鎮某村，男童楊某與鄰居、女孩王某在水井旁玩耍時，王某將楊某抱起放入井口至水面2.65米、水深2米的水井中。

附近村民聽見呼救聲後隨即開展救援，及時將楊某救起。3月10日，經送醫院檢查，楊某並無外傷，但有輕度發熱咳嗽，目前已痊癒。而涉事兒童家長平時無矛盾，在當地村委會的調解下，涉事雙方已達成和解。

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村幹部表示，男童十多分鐘就被救了上來，「水嗆到一下，有點輕微的咳嗽」。事發翌日，女孩的家屬便帶上慰問品、慰問金去安撫男童，並帶對方到醫院做全身檢查。而女方一家付出了幾千元人民幣的補償費，雙方最後簽字和解。

至於女孩之所以做出如此令人震驚的行為，村幹部指，是因為她經常看電視劇，遂模仿當中情節，目前她已知錯了，並已接受批評教育。

網民點睇：

誰家玩耍往死了玩啊

小孩子沒事就好

感謝村民挽救了兩個家庭

還能和解小男孩家長真的好

天吶，還好村民及時趕到，不然

我滴媽，井口離水面2.65m，水深2m，這要是沒人發現直接就淹死了啊

一定要好好教育引導，找到事情的原因並讓她意識到自己的錯誤，不然以後真成了前幾天殺夫的那人一樣，害人害己害社會寒人心

