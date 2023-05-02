裝修健身房打穿承重牆　建物牆面3樓裂到21樓報廢　240戶求償上億

哈爾濱市松北區日前發生離譜工安事件，有民眾為了裝修健身房，破壞大樓的承重牆，造成牆壁裂開，牆面裂縫從3樓一路延伸達到21層樓，大樓裡240多戶居民只能進行緊急疏散，一夜之間無家可歸。有居民透露，目前住戶是希望定價賠償，受災損失粗估約1億6800多萬人民幣。



綜合陸媒報道，該事件發生於4月28日白天，哈爾濱松北區裕民街道一處社區大樓傳出巨響，附近店家、路人目擊大樓牆體被貫穿一個大洞。次日凌晨一點多，社區大樓240多戶業主、住戶被緊急疏散，臨時安置到附近的酒店賓館。

根據當地警方和政府相關建築勘查單位立刻介入調查，原來是某位業主盤下三樓，準備開健身房，裝修時施工隊竟將承重牆砸穿，涉事居民樓下，周圍有賓館、網咖、火鍋店等多家商鋪，涉事業主已經被警方逮捕。

據了解，警方在獲悉民眾報案後，雖現場制止施工，但已為時已晚，大樓樓高共31層樓，4樓、6樓的牆面最先出現裂縫，當天晚上15樓也出現裂縫，社區趕緊通知居民在凌晨疏散，到隔天上午時，裂縫已經向上延伸到21樓了。

相關專業人士評估，「從建築學的角度來講，這樓廢了。應力已經重新分配了，結構體系轉變了，補回去也沒用，這是危害公共安全！」

事發後，有目擊者指證歷歷，「那天經過覺得奇怪，幾種大型機器齊上陣，最後把居民樓搞廢了」、「承重牆拆了立刻裂開，鬧得業主人心惶惶」、「普通鎬子打不動，這家夥（施工隊）直接上專業的拆遷鉤機。」

此外，還有住戶曬出自家的牆壁狀況，不只牆面油漆剝落，還可以看到醒目的好幾條縫隙，分佈在家裡各處牆上，有居民透露，目前住戶是希望定價賠償，這次受影響的約有240戶，損失總計約1億6800多萬人民幣。