北京長峰醫院大火29死　院內施工火花肇禍　院長等12人被刑拘

4月18日，北京豐台區長峰醫院住院部東樓起火，多人死傷。

北京市今日（19日）召開事故情況通報會，截至今早9時，本次火災已導致29人遇難。經初步調查，本次火災是因醫院內部施工作業火花引發。院長王某玲、副院長汪某等12人涉嫌重大責任事故罪，已被刑事拘留。



會上通報稱，經初步調查，本次火災是醫院住院部內部改造施工作業過程中產生的火花，引燃現場可燃塗料的揮發物所致。事故具體原因和損失還在進一步調查。

北京市召開事故情況通報會。（央視新聞）

長峰醫院大火發生後，當局共轉運71名傷者，分別送至解放軍總醫院第一醫學中心、解放軍總醫院第五醫學中心南、北院區、北京世紀壇醫院、航天中心醫院、電力醫院、玉泉醫院、豐台區醫院、右安門醫院等9家醫療機構救治。涉災病房樓其餘住院患者均已妥善安置。

截至4月19日上午6時，71名傷者中，在院治療39人，出院3人，死亡29人。死者包括13男16女，26人為長峰醫院住院患者，患者家屬1人、護工1人、護士1人。

26名長峰醫院住院患者平均年齡71.2歲，年齡介乎40歲至88歲，其中40至49歲2人，50至59歲3人，60至69歲3人，70至79歲13人，80歲以上5人。

在院治療39名傷者中，包括17男22女，危重3人、重症18人、病情平穩18人；長峰醫院住院患者29人、患者家屬5人、護工2人、醫護3人。

長峰醫院大火後，北京市公安局會同消防等相關部門，連夜開展調查訪問、勘查檢驗等工作。

經查，北京長峰醫院院長王某玲（女，44歲）、副院長汪某（女，37歲）、總務科主任王某陽（男，50歲），施工公司負責人王某峰（男，47歲）、現場施工人員程某君（男，33歲）等12人，涉嫌重大責任事故罪，目前已被公安機關依法刑事拘留。