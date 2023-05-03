五一收假｜迎返程客流高峰　國鐵：預計輸送旅客單日1935萬人次

今年五一假期即將進入尾聲，內地各省在接待久違向榮的旅遊人潮後，也即將迎來收假的返程客流高峰。中國國家鐵路集團有限公司（下稱「國鐵集團」）評估，內地3日將開啟旅客返程模式，預計發送旅客1935萬人次，計劃開行旅客列車11993列。



鐵路五一小長假運輸自4月27日至5月4日，為期8天，全國鐵路預計發送旅客1.2億人次，較2019年同期增長20%，超歷史同期最高水準，日均發送旅客1500萬人次。

+ 1

回顧今年五一小長假的客流情況，5月2日，全國鐵路共發送旅客1721.3萬人次，開行旅客列車11698列。5月1日，全國鐵路共發送旅客1682.6萬人次，開行旅客列車10944列。4月30日，全國鐵路共發送旅客1783.1萬人次，開行旅客列車11353列。4月29日，鐵路迎五一假期出行最高峰，全國鐵路共發送旅客1966.1萬人次，開行旅客列車12064列，單日旅客發送人數、旅客列車開行列數均創歷史新高。4月28日全國鐵路共發送旅客1544.6萬人次，開行旅客列車11711列。4月27日，全國鐵路共發送旅客1121.5萬人次，開行旅客列車9901列。

國鐵集團客運部負責人此前介紹，國家優化調整疫情防控措施以來，鐵路客流增長勢頭強勁。今年五一小長假，旅客出行需求旺盛，從鐵路12306預售情況來看，預計長假首尾長途客流為主、中間短途客流為主。

五一黃金周內地旅遊迎來井噴式增長，不少民眾返程時表示火車高鐵搶票困難。（圖 / 錢江晚報）

就在國鐵集團預告返程客流高峰的同一天，鐵路上海站（下轄上海站、上海南站、上海虹橋站、上海西站、南翔北站、安亭北站、安亭西站）3日也發布消息，指鐵路上海站迎來「五一」返程客流最高峰，預計到達旅客65.1萬人次，其中上海站20.5萬人次，上海南站6.1萬人次，上海虹橋站38.5萬人次。

再從車票銷售的相關情況看，據線上旅遊平台資料，今年內地民眾乘鐵路旅遊的熱度已經遠超2019年同期近兩成。熱度較2019年同期漲幅最高城市包括揚州、金華、濟寧、嘉興、香港、保定、青島、昆明、淄博、桂林。