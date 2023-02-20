廣東太平嶺核電站料2025年投產發電　位於惠州距港不足80公里

新華社報道指，位於惠州惠東縣黃埠鎮的廣東太平嶺核電站預計在2025年投產發電，建成投產後，每年可供電500多億度電。根據地圖測量，惠東縣黃埠鎮與香港的直線距離不足80公里。



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新華社的報道指，廣東太平嶺核電站已進入設備安裝高峰階段，預計2025年投產發電，每年可供電500多億度電，每年可減少原煤消耗約1512萬噸，每年減少向環境排放二氧化碳約4160萬噸，環保效益相當造林近11.3萬公頃，創造綠色GDP 200多億元（人民幣），為粵港澳大灣區的發展提供源源不斷的清潔能源。

內媒《北京商報》報道指，廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強表示，「粵港澳大灣區的經濟比較發達，用電需求大，火電項目較少，用電以清潔能源為主。清潔能源中，風電光伏佔用土地較大，而廣東大片平整土地少、用地緊張，核電是比較好的選擇。廣東有發展核電的基礎，太平嶺核電的建成有利於保障粵港澳大灣區的用電需求，減少火電的使用和建設」。

太平嶺核電項目規劃建設6台具中國自主知識產權的三代核電技術「華龍一號」機組。《北京商報》報道指，「華龍一號」核電技術具備安全性高、技術成熟可靠、產業配套能力強、經濟性好等優勢，目前設備國產化率近90%。

此外，太平嶺核電站是中國首個生態核電示範項目，在選址、設計、建設、運營和退役全周期，會考慮縮減環境影響和資源佔用，在施工和建造過程中更加注重生態保護。