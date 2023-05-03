五一｜為逃離人山人海而行山？　一家三口因不熟地形被困懸崖峭壁

今年「五一」假期，內地多地都出現人山人海的景象。山東濰坊有一家三口，為「另闢蹊徑」到浙江天目山景區行山，惟因不熟悉地形被困懸崖。



山東濰坊有一家三口到浙江天目山景區行山，惟因不熟悉地形被困懸崖。（D視頻）

據《澎湃新聞》報道，周日（4月30日），來自山東濰坊的馮女士一家三口，到浙江臨安市的天目山景區行山，但下山時卻因體力不支、不清楚路線，被困東天目懸崖邊。由於天色漸晚加之山中訊號較弱，他們不敢輕易走動，只得報警求救。

警方接報後，即時派員趕赴現場，並聯合當地村民連夜進山援救。警方通過微信定位功能獲得了大致方位，經過40分鐘的反覆尋找，在懸崖峭壁邊發現緊貼山體的一家三口，最終歷時2個半小時，成功幫助他們脫離險境。

網民點睇：

「最煩這種自私的人。」

「徒步登山要提前制定好計劃規劃路線哦。」

「以後救援明碼標價，可以有效減少此類險情。」

「刻意走無人路線的，獲救後請支付救援費用，謝謝！」

「沒有攻略，不做預案，就敢探險，膽也是真大，好在被及時救援，沒成惡夢。」

「為什麼要走無人路線？現在夠刺激了，我好奇他們體力不支最後怎麼下來的，是救援人員抬下來？背下來？就沒有考慮過救援人員也很累也會體力不支嗎？給人家造成那麼大困擾好意思嗎？」

