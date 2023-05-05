北京大學喜迎125周年校慶　京港兩地校友同慶　千人在線表祝福

5月4日，北京大學迎來125周年校慶。北大邀請各屆校友「燕歸園」，回到母校重溫舊時光，共敘燕園情誼。同日，香江北大校友們也在香港中環碼頭摩天輪下發起快閃活動，慶祝北大建校125周年。不少來自五湖四海的校友，百忙之中抽空出席，手舉北大旗幟，為母校送上祝福。



北大校長：爭當中國式現代化建設排頭兵

5月4日上午，北京大學建校125周年紀念大會在京舉行。有關領導、嘉賓、社會各界代表與北大師生校友代表歡聚一堂，共同回顧一個多世紀以來特別是近五年來學校發展歷程，展望建設中國特色世界一流大學的美好前景。

紀念會場懸掛著「團結起來，振興中華，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興」的橫幅。全體參會的師生、校友還佩戴了專門製作的校徽。

北京大學校園（北京大學官網）

大會開始前，北京大學及附屬小學、附屬幼兒園的師生們合唱《我和我的祖國》，演唱組歌《一路生花》、《今夜無人入睡》、《如願》，以及歌曲「We are the World」，歌唱祖國、歌唱青春、歌唱北大，營造出濃厚的喜慶氛圍。

北京大學校長龔旗煌指出，從新起點出發，北大要走好建設中國特色世界一流大學的新路，爭當中國式現代化建設的排頭兵、先鋒隊；要紮根中國大地辦大學，力爭早日躋身世界一流大學前列。

北京大學黨委書記郝平強調，新征程上，北大人要面向國家戰略需要，堅持為黨育人、為國育才，全面落實立德樹人根本任務，培養社會主義建設者和接班人；要緊密對接中國式現代化的重大戰略部署，堅持教育、科技、人才協同發展，做好緊密連接中國與世界的橋樑紐帶，為構建人類命運共同體貢獻力量。

逾千校友在線觀看香江快閃直播

而在香港舉辦的快閃行動，則是由北京大學香港校友會主辦，在中環海濱廣場的香港標誌性景點摩天輪下，閃現北大莘莘學子校友們的身影。並在各社交平台現場直播播放，逾千名全球各地的北大校友在線現場觀看直播。主辦單位希望透過這次以青年人快閃方式給母校北大及全球北大人送上來自香港校友的青春祝褔和生日祝願，表達對母校的熱愛之情。

北京大學香港校友會在香港中環舉辦快閃活動，吸引逾千校友線上觀看。（北京大學香港校友會）

北京大學香港校友會會長劉祖繁表示，很榮幸能夠代表香港校友向全世界校友祝福，並籌劃慶祝北京大學125周年各種校慶活動。劉祖繁指出，三年疫情已過，香港社會恢復了跟以前一樣的正常生活、工作，非常感動。

北京大學香港校友會副會長兼秘書長吳源則稱，在香港工作已20年，見證香港歷史時刻，期盼繼續為祖國與香港共創美好生活及未來，做一個自豪的北大人。

當天晚上，北京大學香港校友會並在中環交易廣場舉行「北大校慶之夜酒會+ Web3.0」活動，加強北大校友們與金融界和企業的溝通和需求對接，進一步提升綜合金融服務能力，推動中國金融經濟在國際間促進高質量發展。