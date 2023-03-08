繼顏寧後又有科研人才離美歸國！陳學梅將掌北京大學生科學院

自中國知名結構生物學家顏寧辭普林斯頓大學教職，返中國創立深圳醫學科學院後，再有高端人才離美返回中國任教。《極目新聞》報道，美國國家科學院院士、加州大學河濱分校特聘教授陳雪梅已全職回國，擔任北京大學生命科學學院院長院長。



公開資料顯示，陳雪梅生於哈爾濱，1988年畢業於北京大學生物系，獲學士學位；1995年畢業於美國康乃爾大學（Cornell University）生物化學專業，獲博士學位。2013年，她當選美國國家科學院（NAS）院士，這一榮譽旨在表彰她在microRNA的調控機制方面的研究，為探索生命奧秘所作的貢獻。

陳雪梅在美國康乃爾大學生物化學系，選擇小RNA（microRNA）和花器官發育這個研究領域。她表示，「當時我們在做花的發育過程研究，想找出花發育過程中的重要調控基因。我們找到一個基因Hen1，發現它的表型與另外一個基因Dicer突變以後很像」。通過提取小分子RNA，陳雪梅的研究團隊證實了提出的假設，成為最先從植物體中分離出microRNAs的研究團隊之一，並取得植物發育生物學領域的一些重要發現。

陳雪梅曾說，大家都說21世紀是生命科學的世紀，1984年高中畢業後，她報考了北大生物系，並如願學習植物生理與生化專業。只是因為自己對植物感興趣，所以就認真地學習專業知識。

她回憶，「爸爸經常帶我去野外玩，看見各種各樣的花草樹木我就覺得很開心，而對在學校做解剖果蠅幼蟲的實驗卻不太喜歡，我做不來動物的實驗」。陳雪梅表示，希望生命科學院繼續重視基礎研究，重視教書育人，培養有好奇心、有學習能力、有探索精神的人才。

陳雪梅從美國返回北京大學任教。（資料圖片）

對中國生命科學發展樂觀 擔憂師生比例問題

陳雪梅對中國生命科學的發展非常樂觀，認為國內的硬體條件甚至比國外還好。她認為，中國生命科學近些年發展也很快，發表科研論文的數量越來越多，品質越來越好，中國科學家在世界上的地位也越來越高。

不過，陳雪梅對中國有的實驗室規模比較龐大有些擔心，「我回來看到三四十人的一個實驗室覺得很吃驚，擔心這麼大的規模如何培養好人才，導師怎麼指導博士後和研究生。」她表示，「在美國實驗室規模一般都不是很大，導師是直接指導博士後和博士生的。我的實驗室15個人我已經覺得很大了，一個人的精力是有限的。」

陳雪梅說她對學生幾乎是全日候的指導，學生有問題隨時可以直接去找她交流。她回憶起自己在康奈爾大學做學生時，她是導師的第一個博士生，得到導師非常具體、非常多的指導，所以學到了很多東西、進步很大。

顏寧此前辭去普林斯頓大學教職，全職回國出任深圳醫學科學院創始院長。（南方日報）

北京大學女性科研人員少

陳雪梅2014年接受北京大學採訪時提到，據統計，目前北大生命科學學院的在校研究生中女生占40%多，但是學院的女性PI首席研究員(Principal Investigator)，只有20%左右。為什麼女生多，女PI少？

她指出，現代社會裡女性也有追求事業的自由。「我認為北大清華應該在這方面做一個榜樣，給女生一個平等的環境。」她舉例說在學術報告會上可以鼓勵女生多提問，因為通常女生比較小心謹慎、害怕說錯。還有在入職面試等場合更多考慮女性特殊的需要。

陳雪梅身為兩個孩子的母親，對此深有感受。她表示，自己第一個孩子出生剛三周，她就去一所大學參加第二次面試。學校就沒有考慮到她哺乳的需要，半小時的面談一個接著一個。「所以我現在面試博士後或者教職人員，如果是女性我就會考慮她們是否有特殊的要求，從而給她們做相應的安排」。