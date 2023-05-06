最慘正宮！假期在家湊仔　刷直播意外見老公帶小三遊樂園大秀恩愛

五一連假，湖南一黃姓女子因要在家帶小孩無法出門，閒暇時拿手機觀看珠海觀光區的直播「雲旅遊」時，竟意外發現自己的老公正在和小三約會，兩人不只親暱牽手更穿情侶鞋。該女子表示自己相當傻眼，她也向網民公開徵求如果有5月3日下午16時52分左右在珠海石景山觀光索道乘坐纜車的可否提供她老公和小三的照片，事件也在網絡上引發討論。



事後，黃女士將心碎經歷發在抖音上，她指出自己在家族群組把老公外遇的事情和夫家說了，豈料夫家人不只不信，還把她踢出家族群組。



《極目新聞》報道，5月5日上午，當事人黃女士（化姓）受訪時指出，這是她的真實經歷，不過早在今(2023)年1月丈夫已跟她坦白有外遇。五一假期，她在景區的直播中刷到兩人時，還是很震驚，完全無法接受。

據黃女士介紹，她和丈夫及5歲的兒子一起在廣州生活。今年五一假期，黃女士帶孩子回湖南老家休息。5月3日下午4時左右，她用手機刷抖音時，刷到珠海石景山觀光索道的直播。

黃女士回憶，剛刷到時，我老公在直播畫面的右下角排隊，當時看到了他的衣服和側臉，很眼熟。後來丈夫轉過身來，她才看清確認是他。剛開始，黃女士以為丈夫是一個人去散心，可在直播畫面裡，「他發現丈夫和一個女人在一起，於是她打開錄影下來，拍到兩人穿著情侶鞋，一起搭纜車的畫面。」

丈夫今年1月已提離婚

黃女士回憶，她與丈夫因為共事於同一個公司而相識，結婚已經有6年。今年1月，丈夫跟她吵架之後就出門了，當晚給她發來微信稱自己有外遇已經半年多，並提出離婚。此前，黃女士一直沒有感覺到什麼異樣。後來在丈夫睡著後，黃女士解鎖了他的手機，找到他和另一名女子的聊天記錄，並拍照存證。

今年4月初，丈夫從家裡搬出去住。黃女士稱，當時她覺得如果丈夫回心轉意，改了之後可以繼續好好過。沒想到5月3日，黃女士在直播中親眼看到丈夫和其他的女人在一起遊玩，她完全無法接受，4日她將影片在抖音上發佈，也發布自己蒐集到丈夫和小三的對話紀錄，從對話紀錄可看出她的丈夫和小三都是婚內出軌，黃女士的丈夫更直稱「要是可以有兩個老婆就好了。」

針對不少網民質疑黃女士造假，黃女拿出自己的結婚證和一家三口的生活照證明，對於網民質疑，她僅回覆，「天道好輪回，蒼天饒過誰」。

網民點睇：

難怪我上次在景區聽到一個女的在拍抖音，大喊著我要拍片啦，帶小三的自動避避。

這或許是越來越多女人不願意結婚的原因，中國應該要立一個婚姻保護法。

抖音是個神奇的東西還能捉姦。

世界上狗血的事情多了!

老天都在幫你找證據。

這為了流量造假吧，下一步就是直播帶貨了吧!

