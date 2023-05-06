自行針灸不慎刺入心臟　36歲男子時隔三月胸痛難忍送院搶救

山東青島一名有高血壓病史的36歲男子，日前因出現頭痛、頭暈等不適症狀，選擇自行在家針灸緩解，惟不慎將針刺入心臟，卻又在用力拔針時導致針斷裂殘留體內。直至三個月後，他才因胸痛不止被緊急送院搶救。



目前，吳先生仍在重症監護室觀察，生命體徵平穩。（半島都市報）

據《半島都市報》報道，36歲的吳先生（化名）有近10年的高血壓病史，期間未系統地服用藥物治療。為緩解症狀，他經常在家鑽研中醫療法，還根據書籍學習針灸並以自己為試驗對象進行治療。

三個月前，吳先生突然出現頭痛、頭暈等不適症狀，於是他將約10cm的針插入靠近心臟位置的膈俞穴，感到心臟不舒服後立即將針取出，但因用力過猛，只取出大約7cm，仍有3cm針遺留在體內。

吳先生當時並未有在意，亦未有向家人提起。直至周一（5月1日），他因出現胸部劇烈疼痛、呼吸困難等情況被送往醫院救治。經檢查，吳先生已有大量的心包積液，當地醫院進行了心包穿刺，引流出近800ml血性液體。

再經過X光檢查發現，遺留在吳先生體內的針，已經進入心臟內部，造成了心臟破裂傷，並伴有心包大量積血、心包填塞、高血壓3級（極高危），需盡快進行手術。

周二（5月2日），醫院對吳先生緊急進行異物取出和二尖瓣成形、心臟修補術，取出了異物，挽救了生命。目前，吳先生仍在重症監護室觀察，生命體徵平穩。

醫生介紹，心臟破裂傷是心臟外科極為兇險的的急診。當心臟本身有病時，針刺造成損傷的可能性將大為增加。心臟肥大或心包積液，可使刺道變短，同時在體表投影面積增大，而致可能造成損傷的穴位數目增加。未經專業培訓自行在家針灸危險度極大，不能擅自操作，否則有生命危險。