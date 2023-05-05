涉舔胸頂私處 百萬美妝網紅遭繼父淫辱多年 驚揭生母竟是從犯
撰文：聯合新聞網
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大陸百萬粉絲美妝網紅「嘟嘟醬」2日發文悲吐童年遭繼父性侵，親媽竟威脅她不准報警，網友看了心疼又震驚，直言「她不是母親，是從犯」。3日「嘟嘟醬」再發文，列5點表示已報警，並稱透過社群發聲是她最後的救贖。
「嘟嘟醬」自爆遭繼父性侵疑有網友質疑，她3日發文便先表示「我沒有必要對某些網友自證」，並稱已聯繫警方，該說的都會告訴警方，是不是說謊警方自然會判斷。
「嘟嘟醬」坦言自知曝光此事「傷敵一千，自損八百」，她曾威脅母親與繼父要曝光此事，對方竟一臉輕蔑，讓她別無選擇。
遭繼父每天肆意猥褻 媽媽竟虐打逼就範（點圖看嘟嘟醬的自述）：
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「嘟嘟醬」表示成年後找過律師，但因時間久遠，當時未報案，如今難取證，沒辦法抓他，不過她也表示自己沒有撒謊，對方也不能告她誹謗。
她還稱「法律不支持任何形式的斷絕關係」，她選擇透過微博發聲，坦言：「這可能是我唯一能反抗的渠道，也是我最後救贖。不管後果，反正我已經這樣做了。」
「嘟嘟醬」最後也謝謝事件曝光後，有許多安慰並支持的網友。
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