浙江男持雙刀砍人　女傷者徒手撲倒與夫合力制服　警方：倒車糾紛

今日（8日）下午，一條男子持刀當街砍人的影片在網絡瘋傳。據警方通報，砍人事件發生在浙江金華，事發時間為7日下午，雙方因車輛倒車發生矛盾糾紛，2人受傷。砍人者已被抓獲，目前案件還在偵辦中。



網傳影片顯示，一名穿白衣牛仔褲的男子手持兩把刀從小巷子中衝出，對著現場一名黑衣女子頭部狂砍數刀，將其砍倒在地後又開始追砍另一男子，導致男子頭部頸部流血。黑衣女爬起後，又遭持刀男同夥「半裸男」在後面追著拳打腳踢。

期間，曾有圍觀者拿著板凳試圖阻止但被持刀男逼退。受傷男子牽著黑衣女子試圖逃離，但仍被追砍。追逐過程中，持刀男的一把刀掉在地上，當他正要彎腰去撿時，被砍的黑衣女子趁機從背後將其撲倒，受傷男子也撲上去，兩人合力將其壓在地上制服。

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據附近餐廳員工描述，被追砍並合力制服行兇者的男女是夫妻，都在附近工作。「好像是因為車的問題引起的，幾個人打起來，然後那個人為了反抗就拿刀出來砍。」

8日，金華市警方通報，事發在5月7日下午14時55分許，當事4人因倒車引發爭執鬥毆。徐某某從附近餐廳拿來兩把菜刀，朝著對方追逐揮砍，致2人受傷。傷者送醫治療後，已無生命危險，持刀砍人的徐某某已被抓捕歸案，案件正在進一步偵辦中。