火車持刀砍人案兇手被刑拘　目擊者：疑因吸煙問題起爭執

5月4日，一名男子在火車上被陌生人持刀殺害，兇手當場被制服，目前已被刑事拘留。

有目擊者稱，雙方疑因吸煙問題起爭執，兇手持刀刺向受害者近10刀，後者當場死亡。



目擊者王先生稱，一名身穿黃色衣服的男子曾向兇手大喊「住手！不然我要報警了」，兇手見狀便持刀開始追上對方，「追到後，黃衣服說『我怕你了』，兇手就說怕了就饒他一命，又回到殺男子的位置，對倒地男子又補了4刀」。

他表示，後補的4刀他全程看到，其中一刀刺向受害者的頸部，兇手手持一把長且鋒利的刀，「當時他追黃衣服的時候刀從我眼前閃過，完全不像是普通的水果刀」。

王先生指，乘客因為沒有工具，不敢擅自上前制止兇手，直到車上警察持盾牌和防暴叉趕到，「當時警察對兇手大喊『放下武器』，兇手就把刀丟下了，然後警察上前將他制服」。

事發後，王先生從其他乘客的口中得知，兇案起因可能是受害者拒讓兇手抽煙，雙方爭執後，兇手遂持刀砍人洩憤。

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據此前報道，事發於5月4日晚上10時許，兇手在衡山站登上K435次列車，乘車期間持刀砍人。死者母親質疑鐵路安檢未有盡責，讓兇手攜帶刀具上火車，更不滿列車工作人員未有隨身攜帶急救箱鑰匙，延誤搶救。

廣鐵集團工作人員表示，刀刃長度小於6厘米可攜帶上車；列車上暫無配備醫務人員的要求，但要求配備藥箱，而藥箱是否配備鑰匙以及有何種藥品，要視具體列車情況。

中國鐵路12306網站顯示，K435次列車每天一班，下午3時12分從湖北武昌出發，終點為廣東惠州，次日清晨5時50分抵達。列車途徑咸寧、赤壁、岳陽、汨羅、長沙、株洲、衡山、衡陽、耒陽與東莞東，車程全長約14小時38分，衡山站停靠時間為晚上約9時半。