鄭州中醫院開2.3萬天價藥方遭質疑　市監：明碼標價有異議可投訴

日前，鄭州市民李先生在網絡爆料，稱自己在鄭州第二醫院開了30劑中藥治療肺癌，竟被收取23740元（人民幣．下同）。因對藥價存疑，他嘗試致電12315投訴電話後，卻被回覆「明碼標價」。



據李先生的中藥處方單顯示，4月8日，他在鄭州市第二中醫院中醫腫瘤科被確診為肺癌。醫生為其開出的處方單包含37種中藥，包含西紅花、蘄蛇、全蠍、蛤殼等，其中最貴一味藥為蘄蛇，540克共計5358.96元，約合9.924元/克，另有一味西紅花，90克共計3952.8元，約合43.92元/克。

處方單底部顯示，30劑中藥合計24240克。並標註：處方當日有效，按衛生部規定，藥方藥品一經發出不得退換。

針對患者質疑藥方價格過高等問題，5月7日，該醫院回應：「我們的中藥都是按照藥監局規定的藥材標價來制定的，若病患有異議可以到醫院進行反饋，我們來溝通解決。」

當地市監局價格科工作人員則回應：「因為鄭州市第二中醫院屬於公立醫院，對於西藥監管這部分是不允許加價的，中藥根據其不同種類，比如中藥飲片、中草藥等，相關的管理條例也有區別。」

鄭州市第二中醫院（網絡資源圖）

該部門工作人員解釋，中草藥會因為產地、生產廠家、品種等因素影響，價格有所不同，「比如某品牌牛黃丸，不同藥店購買的價差會達到500元以上，其中就有產地因素以及天然或人工合成因素等影響。若對該醫院定價存疑建議投訴反饋。」

對於李先生質疑的高價藥單，該工作人員建議：「消費者可以先和醫院溝通，若還是對價格存在異議，可以將遇到的問題，以及相關訴求反饋到消費者投訴舉報專線，我們接到這條線索後，會去到現場審查，若有違規問題會根據相關規定給予處罰。」

該藥單也引發網民討論，有網民評論道：「即使是分成30服，一服藥約重808克，接近兩斤，患者如何服用？且每服藥約800元，是此藥方真有奇效還是名貴藥材堆疊牟利？」但有網民反駁，煎服的中藥，只需喝藥湯便可。

網民評論▼



「肺癌要是吃2w中藥能治好那也值了，真不貴。」

「腫瘤科啊？安慰劑效應吧」

「中藥裡面有些藥材確實很貴」

「30服中藥2.3萬，平均一服7百多，裡面又有很多珍貴中藥材，真心不貴呀！」

「中藥材並不全是隨處可見的草根樹皮」

