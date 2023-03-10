《青春有你3》26歲偶像蔣智豪失蹤7個月突貼文自揭患肺癌：我走啦

大陸偶像蔣智豪曾參加《青春有你3》，自從去年8月起就沒再更新動態，消失近7個月後今（10日）突發文，並解釋這段期間都在跟病魔鬥爭，年僅26歲的他罹患了肺癌。



蔣智豪今天時隔7個月更新微博，一開始就先解釋「消失的這段時間裡，我沒有閒著，我在努力和病魔作鬥爭，這個病讓我最愛的媽媽在六年前離開了我，沒想到這麼快到我自己身上了，肺癌晚期這四個字是我消失的原因」，他提到自己本身不抽煙，年僅26歲就確診肺癌，身心靈都備感痛苦，也曾想過結束生命。

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看著鏡子中消瘦許多的自己都快認不出來了，蔣智豪痛心不已，不敢告訴其他人，只想要一個人躲起來，慶幸的是身邊家人和親朋好友的溫暖鼓勵：「讓我有勇氣去面對剩下的時間，讓我可以好好的和大家告個別，也讓我和曾經的自己說再見，我還是會努力生活，希望可以多陪伴家人和朋友一些時間！好了以前的故事就講到這了，我走啦……最後希望大家都健健康康，願天下無癌。」

照片中可見，蔣智豪戴著鼻導管，手上也有插針輸液，在3張檢查報告單中，也提到他兩側鎖骨下窩、肺門、縱隔多發淋巴結轉移，胸、腰椎體及其附件區、右側第3前肋、胸骨、骨盆多發轉移瘤；雙側大腦半球、小腦半球多發結節狀異常強化灶，結合病史可能為轉移瘤；不只如此，也有骨轉移的跡象。

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粉絲得知消息後震驚不已，紛紛湧入為蔣智豪打氣祝福，「一定會好起來的！這個世界還有很多精彩在等着你，不要放棄！一定一定要堅持下去！春暖花開，下次見到你，相信一定是你戰勝病魔的時候」、「加油心態放好一定可以戰勝病魔，善良的人一定會有好報的，加油」、「孩子不要放棄，有那麼多愛你的人在惦記着你，支持着你。世間有很多美好的事物在等待着你去發掘去欣賞」。

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