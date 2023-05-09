「佛系」咖啡店試業首日即蝕錢　顧客隨心定價有人僅付1毫

近年來，咖啡文化逐漸扎根內地，獨立咖啡店亦愈開愈多。有別於其他咖啡店，浙江杭州一間新開的「佛系」咖啡館吸引了不少人前去品嚐，其特別之處在於客人可自由定價。不過，該店首日試業卻慘遇「滑鐵盧」，虧蝕超過3500元（人民幣，下同）。



《潮新聞》報道，FaithTin咖啡館位於杭州市拱墅區石橋路的新華數智產業園，店舖面積約320尺，背景牆寫上該店出售的飲品、甜品，價格一欄卻寫了「明心見性，支付由心」。

咖啡店背景牆寫上該店出售的飲品、甜品，價格一欄寫了「明心見性，支付由心」。（潮新聞）

老闆吳裕煉介紹，咖啡館是與幾個朋友合伙經營，並讓顧客按心情和對產品、服務的滿意度付款。4月26日、27日試營業的兩日中，他們只在牆上寫了「隨心付」三個大字，雖然試業首日賣出400杯咖啡，卻虧蝕超過3500元，「當時心裏壓力還是蠻大的，畢竟家裏沒有礦」。

面對客人的疑惑，該店咖啡師洪玲每次都要耐心解釋一番。她透露，有些顧客買十幾杯只會支付6.66元，有些人甚至會支付一分或者一毫，因此非常好奇老闆以自由定價的模式能否賺錢，「但也有一些比較善良的顧客，會支付10元20元或者18.88元這樣比較吉利的數字」。

老闆吳裕煉介紹，雖然試業首日賣出400杯咖啡，卻虧蝕超過3500元，「當時心裏壓力還是蠻大的，畢竟家裏沒有礦」。（影片截圖）

吳裕煉發現，很多顧客以為「隨心付」的模式只是試業期間的優惠活動，但經過裝修調整和說明，加上服務態度好，5月4日正式開業後，店舖當日的營業額將近3000元，「雖然還有付一元兩元的，但像之前付1毛2毛的明顯少了」，最高一個甚至支付了58元。

得知咖啡店會一直以「自由定價」的模式經營後，有客人感到驚訝，「不是搞噱頭引流而已？那要多去支持一下了」，但也有顧客不知道應該支付多少。洪玲稱，自己會坦白告知咖啡成本價，再由顧客根據滿意度支付。

吳裕煉介紹，自己本身就喜歡咖啡文化，希望能做成一個咖啡連鎖店，又認為與其用「會員、打折、促銷」去留客，倒不如簡簡單單去做好服務。

吳裕煉笑言，自己一直都是理想主義者，儘管開業首日慘蝕，但「自由定價」的商業思維還是能被市場接受。他又稱，「這個世界上什麼東西都明碼標價」，但希望通過咖啡館所傳遞的「相信文化」，讓更多人有機會去體會本真、回歸本真。