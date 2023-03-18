佤族村婦10年「奮豆」史！她讓雲南咖啡豆入選星巴克、走進聯合國

你在星巴克買的咖啡，有可能來自中國雲南的小村落；不單如此，當地的咖啡豆甚至是聯合國官員的心頭好。



而這背後，有佤族女子葉萍數十年的「奮豆史」。這位被陳貝兒《無窮之路》採訪過的村婦，如何讓中國咖啡豆走向世界？



不顧閒言「拋頭露面」 葉萍衝破傳統種咖啡

年約四十的葉萍，來自雲南一個海拔約1,500米的佤族村落——普洱市芒冒村。作為村中為數不多讀過書的女性，葉萍年輕時候就為了貼補家用走出家門，做茶葉生意。

這個舉動在當時稱得上驚人。數十年前，芒冒村幾乎是從原始世界直接過度到現代社會，即使到了千禧年前後，村子還一直維持「男主外、女主內」的生活模式——女人吃飯不上桌、平時不外出，只能在家做家務、湊子女，不單沒有地位， 更可能遭受家暴。

葉萍家鄉所在的佤族地區，在新中國成立之前還處在原始社會階段，婦女出來做生意算得上是反叛之舉。（網上圖片）

葉萍出來做茶葉生意，說她「拋頭露面」、「不正經」的大有人在，但好在她得到了丈夫的支持：「我的老婆我怎麼不相信？你走好自己的路就行了。」 家人的信任幫她度過了「萬事難」的開頭。

後來，茶葉生意略有所成，幾年之後，葉萍開始了嘗試種咖啡豆。儘管這種紅紅黑黑的果子對葉萍來說很陌生：「苦苦的不知道有甚麼好喝，就連牛羊都不願意吃。」但只要有市場，葉萍還是打算一試。

2011年，葉萍以兒子的名字命名，成立了天宇咖啡合作社，又動員同村的幾十個姊妹一起加入，種植面積接近500畝。

一切漸入正軌之時，現實卻給了她當頭一棒。

2013年，當地遭遇了百年一遇的嚴重霜凍，第一次嘗試種咖啡豆以失敗告終。葉萍意識到，種咖啡豆光有決心還不夠，還需要技術和專業知識。

普洱：中國咖啡之都。（當代中國製圖）

雲南咖啡入選星巴克 成為聯合國禮物

就在這時候，有咖啡企業在當地成立了種植者支持中心，一些年輕的農藝師隨計劃入駐到村裏，為咖啡農提供免費培訓和技術支援。葉萍為了改進種植技術，趕緊前去取經，有系統地進行學習。

在農藝師的指導下，合作社給咖啡田做了營養成分測試，量體裁衣地配置肥料，加之不斷改進除蟲、加工、排水等工序，種出來的咖啡豆產生了質的變化。

葉萍堅持「奮豆」數十年遇到形形色色的困難，不過她堅信「不是見到希望才去堅持，而是咬緊牙關堅持，才會看到希望。」（網上圖片）

除了種植，葉萍也開始學習歎咖啡，試着分析產地、品鑒香氣。「你不喝的話，別人問你好不好，你也說不出來。所以一定要方方面面去了解、學習，才能有主導權。」為了真正了解自己手中的豆子，她嘗遍了世界各地的咖啡，慢慢品出了其中的美妙之處。

2018年，葉萍種植的咖啡豆拿下了行業大賽第一名。3年之後，她的豆子被星巴克高端線「臻選系列」選中，意味着在全世界的星巴克，都有機會喝到這款豆子。

雀巢、星巴克等國際大牌，到瑞幸、Manner等國產潮牌，近年都開始採用雲南咖啡。圖為2021年，葉萍所產的咖啡豆被星巴克高端線選中。（網上圖片）

不單如此，這款豆子還走進了聯合國。2021年，中國駐聯合國代表張軍將她的咖啡豆作為禮物贈送給各國代表。回看這件事，葉萍仍然很激動：「我的目標是讓全世界的人都知道，我們中國也能產出自己的好咖啡。」

2021年，中國駐聯合國代表張軍給各國代表贈送來自中國的禮物，葉萍所生產的雲南咖啡豆（右）就位列其中。（網上圖片）

葉萍此時已經成了半個名人，就連TVB《無窮之路》節目組來到雲南，也一眼看中了她的故事，將她的經歷介紹給香港觀眾。

TVB《無窮之路》主持陳貝兒採訪葉萍。（影片截圖）

透過咖啡細味人生 「先苦後甜然後是錢」

與此同時，村裏的情況也在一點點發生改變。目前咖啡合作社當中，女性員工佔8成，她們有了收入，在家裏有了地位和話語權，「自己賺錢自己花，感覺很爽」。

葉萍帶動當地的婦女就業，令她們的收入和地位都有所提高。（網上圖片）

數十年與咖啡日夜相伴，對葉萍來說，咖啡豆不再是簡單的謀生工具，更是她的愛好和事業，讓她從中細味人生。

「咖啡就像我們的人生，剛開始你不懂的時候只覺得苦，其實它苦中有甜。先苦後甜、再是錢。苦已經過了......」後半句話她沒有說出口，但當中的期盼和希望不言自明。

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