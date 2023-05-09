兩男商場高處向BB車吐口水　導致嬰兒肚瀉　警：最多只能批評教育

四川成都兩名男子在商場高處向下吐口水，剛好落入經過的BB車中。家長表示，嬰兒翌日就開始出現肚瀉症狀，希望涉事男子能夠出面道歉。



成都兩名男子在商場高處向下吐口水，剛好落入經過的BB車中。（九派新聞）

據《九派新聞》報道，王女士表示，周一（8日）在龍泉驛區吾悅廣場負一層，和老爺奶奶推BB車經過時，突然從天上掉下的「白色東西」落入BB車中，起初只以為是廢紙，但檢查後卻愕然發現是「很大一攤口水」，為此感到十分生氣。

王女士向商場工作人員及顧客詢問，惟均表示不知情，她隨後報警處理。警方翻看商場閉路電視後發現，商場三樓有兩名男子先向樓下張望，吐了口水之後笑著跑開。

王女士對此表示，「這種行為很過分、沒素質，明明看到我們在下面，（還）故意往我們身上吐口水。」但警方卻告訴她，就算找到涉事的兩名男子，也只能進行批評教育。

警方翻看商場閉路電視後發現，商場三樓有兩名男子先向樓下張望，吐了口水之後笑著跑開。（九派新聞）

王女士續指，嬰兒只有四個月大，還沒有什麼抵抗力，「當晚，我們給她洗了澡，消毒衣物和嬰兒車。第二天，她開始拉肚子。」而家人近日亦開始感冒，不清楚兩者與被吐口水是否有直接聯繫。王女士就此希望，兩名男子可以進行當面道歉。

網民評論：

「吐口水應當嚴厲批評，但是中毒與口水有關，碰瓷嫌疑很大啊。」

「空氣都沒消毒，出來不怕中毒？」

「這2個男的是怎麼變成人的？」

「怎麼能道歉就完了，至少也要行政處罰，對於挑戰道德底線且涉及老百姓的社會事件更應從重處罰。」

「我在學校教室自習都有人直接咳痰吐教室地上。感覺是農村那種壞習慣。當然也不是所有農村人都這樣。」

