20歲智障女街頭被拐　3萬元賣到安徽農村做新娘　疑犯及買方獲刑

上海一名20歲患有三級智力殘疾的女子，在街頭被拐帶，並以3萬元人民幣的價錢賣到安徽給人做新娘。警方通過調查鎖定疑犯身份，最終，3名涉嫌拐帶婦女的疑犯獲4至6年不等刑期，買方父子亦雙雙獲刑1年9個月。



+ 1

據內媒報道，2021年6月，家住上海市奉賢區的魏先生向當地警方報案稱，自己20歲的女兒小嬌已失蹤了4天，懷疑被人拐帶。魏先生稱，女兒屬於精神發育遲滯者，患有三級智力殘疾，讀完中學後就未有再上學或工作，女兒平日生活非常規律，吃完早餐後會在家附近玩，晚餐之前一定回家。

魏先生表示，自己曾撥打女兒電話，對方未有接聽卻發來了一段在高速公路上的影片，似乎已經不在上海。其後，魏先生再次撥打女兒電話時，明顯聽到電話另一端有其他人講話的聲音，他便對電話大喊希望對方能將女兒送回來，惟等了一晚後女兒亦未有回家。

魏先生進一步指，女兒在失蹤第四天再次發來圖片，圖片中她身著新衣參加農村的酒宴，當晚還傳來燃放煙花的影片，魏先生就此懷疑女兒被拐走做新娘。

警方接報後循線調查，發現2021年6月2日中午的閉路電視拍到，小嬌乘坐巴士到奉賢區青村鎮後一直在路上閒逛，有路人表示小嬌當時正四處找人，並要求「給自己介紹朋友」。

+ 1

及至當日下午5時許，一名騎電單車的中年男子主動上前於小嬌交談，幾分鐘後小嬌尾隨該男子進入了青村鎮的一個小區。當晚，換了一套衣服的小嬌，又隨該男子到超市買東西後返回小區，並至此消失在閉路電視畫面中。警方通過進一步調查，最終在安徽的一戶居民家中找到小嬌，當時他正跟一名30多歲的男子坐在一起。

調查發現，閉路電視拍到的男子名叫戚強，是一名外地到上海的務工人員。而坐在小嬌身邊的男子名叫王霜，今年33歲。王霜承認，幾天前，自己開車去奉賢接小嬌回到安徽，跟他一起去的還有自己的父親老王和老鄉周斌。據村民反映，王霜的妻子因為長期被家暴，一年前離家出走，留下了四歲的兒子。

2021年6月2日，在上海打工的戚強回家途中，看到了獨自站在路邊的小嬌，於是上前攀談。在察覺到小嬌的特殊之後，戚強心生歹念，於是將小嬌哄騙回家。回家後，他立刻聯繫自己的朋友于某，讓她替自己照顧小嬌，並承諾事成之後，會給她好處費。戚強和于某隨後拍攝了小嬌的照片和影片並發送給周斌，讓他尋找「買家」。直至王霜父子看中了小嬌後，最終湊了3萬元人民幣，戚強、于某、周斌每人獲利1萬元人民幣。

奉賢檢察院以拐賣婦女罪，對戚強、于某、周斌三人提起公訴。2023年1月29日，奉賢區人民法院作出判決，支持檢方訴請，判決罪名成立。最終戚強獲刑6年6個月，周斌獲刑5年。于某在犯罪活動中，起次要作用，屬於從犯，最終獲刑4年。至於買方王霜父子，法院一審判處王霜父子犯收買被拐賣的婦女罪，判處有期徒刑1年9個月。