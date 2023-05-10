深圳70後女幹部「一撮白髮」被指刻意挑染不莊重　網民：或太操勞

深圳市龍崗區副區長平原近日在網絡上走紅，但並非因工作引人關注，而是作為70後的她，其額頭外側有一處頭髮花白，形成「一撮白」，被質疑是染髮，不符合公務員的莊重形象。不過，也有人指出其可能不是染白，而是工作操勞白了頭，甚至是遺傳或疾病因素所致。



公開資料顯示，平原1976年7月生，經濟學碩士，其公開的登記照就是白髮照，在一眾黑色頭髮的領導成員登記照中非常突出。對此，有輿論質疑平原的頭髮不是自然的，而是如許多年輕人一樣，刻意「挑染」，只把某一處頭髮染色以顯得時尚，但這卻不符合公務員的莊重形象。

然而，有相反聲音認為，平原或是真的為了工作而白了頭，反而讓人尊敬，不存在影響形象一說。另有網民認為平原的髮型顯得精緻、幹練，更加接地氣，且只要工作能力強，髮型就不是重點。

而觀乎平原以往在公開場合的照片，如2021年11月18日市黨代表、龍崗區人民政府副區長平原同志到坂田街道五和社區開展的「黨代表進社區」活動；2022年11月1日深圳市龍崗區組織召開2022年知識產權聯席會議工作會議暨質量工作會議；2022年11月6日上海的「2022龍崗區營商環境推介會」等，皆可見平原一直以「一撮白」的白髮形象示人。

事實上，根據《國家公務員行為規範》，公務員的儀容方面僅提到「舉止端莊，儀表整潔」，並無規定能否染髮。而類似平原的案例其實亦早已有，2018年，雲南省楚雄州委組織部發布的幹部任前公示照片中，出生於1980年8月的李忠凱因滿頭白髮，被質疑年齡有假。

官方公示的照片中，80後官員李忠凱的相貌與年齡落差大，在網絡上引發熱議。（資料圖片）

對此，楚雄州委組織部回應稱，公示中的照片是李忠凱本人，年齡亦準確無誤。大姚縣委組織部也解釋稱，李忠凱2007年才考上公務員，那時人還很年輕。後來在鄉鎮做了很多副職，再加上工作的鄉鎮條件很艱苦，任務非常繁重，「所以工作幾年後，他就大變樣了，人的長相就判若兩人」。

李忠凱本人則表示，自己只是眾多基層幹部中的一員，更關心的是網友對基層幹部的關注，而不是自己的白頭髮。