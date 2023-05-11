大灣區第六座！廣州新機場年底動工　斥資逾500億人幣

作為推動粵港澳大灣區發展的重要一環，據廣東佛山市政府發布訊息，建設珠三角樞紐（廣州新）機場的總體規劃日前已通過專家評審，地點劃定在臨空經濟示範區範圍160平方公里，與廣州白雲機場、深圳寶安機場構成華南樞紐群，預計今年底動工，新機場計劃總投資超過人民幣500億元。



按照規劃，該機場命名為珠三角樞紐機場（又稱珠三角幹線機場或廣州新機場），但實際上選址佛山市高明區和肇慶市高要區交界處，以形成粵港澳大灣區西部交通樞紐。

規劃指出，機場將打造為「大灣區國際貨運航空樞紐」之一，預計至2026年，臨空經濟示範區近期建設啟動區初步建成，至2035年總體格局基本建成。

據上海證券報、香港文匯報報道，這座新機場預計在今年12月動工，計劃總投資超過人民幣500億元，為中國民航最高等級4F飛行等級，包括一組兩條遠距平行跑道及滑行道系統，37萬平方公尺的T1航站樓等配套措施，規劃到2050年，新機場年旅客吞吐量6,000萬人次，年貨郵吞吐量220萬噸。

從工期來看，機場最快於2026年至2027年建成，將接入湛高鐵、深南（珠肇）高鐵和快速道路，與廣州白雲機場、深圳寶安機場組成華南地區「空鐵聯運」樞紐群。

中山大學港澳珠三角研究中心教授鄭天祥表示，航空貨運將是未來粵港澳大灣區主要運輸方式，特別是隨著高質量發展與科研實力提高，晶片、半導體等高科技產品、生物製藥等冷鏈貨物的運輸需求也會隨之增大。

目前，有兩座機場的內地城市為北京、上海、成都，上海還計劃與江蘇合作，在南通打造「上海第三機場」。在粵港澳大灣區，目前一共有廣州白雲、深圳寶安、珠海金灣、香港、澳門五座機場，去年總貨運量超750萬噸、總客運人次近6,000萬，隨疫情解封，今年預計出現成長。