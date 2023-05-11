陸廠掃地機器人強攻海外　市值逼近440億人幣　超美廠龍頭5倍

中國掃地機器人市場快速成長，內地調查公司前瞻產業研究院預測認為，中國掃地機器人的市場規模到2026年將達到281億元（人民幣，下同），相比2022年增加逾2倍。而中國掃地機器人公司科沃斯（ECOVACS）2022年的營業收入已超過美廠龍頭iRobot，市占率也在迅速追趕。



日媒以「中國掃地機器人加強海外攻勢」為題撰文指出，中國最大掃地機器人廠商科沃斯機器人有限公司（簡稱科沃斯）的營業收入超過了以「倫巴（Roomba）」而聞名的美國iRobot公司，股票總市值達到約440億元人民幣，大約是美國Roomba的五倍之多。「科沃斯正以中國的先進技術和實惠的價格為武器，搶佔市佔率，給iRobot帶來壓力。」

科沃斯成立於1998年，是在中國掃地機器人市場占約40%份額的最大廠商。科沃斯一名銷售代表介紹該公司最新的Deebot吸塵器，其使用人工智能晶片和深度學習技術來控制運動。

科沃斯地寶DG70搭載AIVI人工智慧與視覺識別系統，能夠自主的識別家中的障礙物，例如電線、拖鞋、襪子和充電座，並自主躲避，同時，工作時能給出優化的導航路線，被賦予學習能力。（中關村在線提供）

報道指稱，科沃斯正在全球市場上逐步追趕iRobot。根據德國調查公司Statista和iRobot統計顯示，iRobot全球市占率從2016年的64%降至2020年的46%，反觀科沃斯的市占率則從2014年的7%上升到2020年的17%。

科沃斯總經理莊建華表示，科沃斯已開始拓展海外市場，在日本和亞洲新興市場的營業收入正迅速增加。2022年1月至9月的營業收入達到101億元，比上年同期增長23%。雖然尚未公佈2022年全年的營業收入，但9個月已超過了iRobot公司2022年全年營業收入。

在全球掃地機器人市場上，中國初創企業的崛起正引人注目。2014年成立的北京石頭世紀科技（Roborock）獲得智能手機大型企業小米的出資，在全球逾100個國家和地區銷售。全球市佔率排在科沃斯之後的第3位。

反觀作為掃地機器人的先驅，iRobot的困境則很明顯。美國亞馬遜早於2022年8月宣佈收購業績因歐美市場低迷而惡化的iRobot，隨後也公佈裁員方案。iRobot在産品開發方面也開始落後中國企業，當前的股價比收購消息公佈後已下跌了3成。