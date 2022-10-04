玄奘寺供奉南京大屠殺戰犯　免職局長時隔70天後亮相公開報道

今年7月，南京市玄奘寺被揭發寺內有供奉南京大屠殺戰犯的牌位，除了玄奘寺住持傳真（俗名：李義將）遭撤換職務，玄武區民族宗教事務局局長胡圓圓亦遭免職。

時隔70天後，胡圓圓近日首次在官方活動的公開報道中露面。



9月30日，南京市玄武區委統戰部官方微信公眾號發文稱，9月27日上午，區委常委、統戰部部長朱天龍一行走訪調研玄武湖街道。區委統戰部副部長胡圓圓、玄武湖街道辦事處主任申留昌、民建玄武區基層委員會主委魏晨等陪同調研。

《新黃河》報道，上述提到的區委統戰部副部長胡圓圓，為今年7月22日因「南京玄奘寺供奉牌位事件」被免職的玄武區民宗局局長。

報道指，今年7月8日，該公眾號曾報道胡圓圓的工作動態：6月30日，玄武區舉辦宗教活動場所民主管理組織人員政策法規學習培訓班，區委統戰部副部長、民宗局局長胡圓圓就宗教領域安全生產工作開展專題宣講。

在出事前，胡圓圓的工作動態多次出現在公眾號上，她被通報問責後，至今有近70天沒有在官方的公開報道中露面。

綜合以上信息，胡圓圓此前職務是南京市玄武區委統戰部副部長、民宗局局長，在玄奘寺牌位事件中，被免去了民宗局局長職務，但保留了區委統戰部副部長一職。

網民睇法：

官官相護



就問你這飯碗鐵不鐵



免職就是糊弄給輿論看的



真正鐵飯碗，焊身上了



培養一個官員不容易，大家體諒下



開除公職到底有多難?



藝人不能有一點污點，官員不一樣，組織還是需要人才的



笑死，復出難道不是單位和組織決定的？你舉報到組織豈不是「堂下何人因何狀告本官？」



連演戲的精力都不想浪費，覺得沒必要裝，就這麼著了，你能咋滴？

