三亞旅遊後高燒不退　27歲女以為臉部曬傷原來患上此病？

海南三亞是渡假天堂，旅客們都會盡情享受陽光與海灘。來自福建福州的小玉（化名）也不例外，她半個月前與幾名朋友到三亞遊玩，每天都吹海風、曬太陽，回程後卻高燒不退，不只皮膚被曬傷，臉上更冒出紅斑，直至到醫院檢查，才被確診患上系統性紅斑狼瘡（Systemic Lupus Erythematosis，SLE）。



小玉憶述，半個月前與幾名朋友到三亞遊玩近一周，幾乎每天都在海邊沐浴海風和陽光。回到福州後，她開始發高燒，臉上更冒出紅斑。

當時，小玉以為是在旅途中感染甲型流感，且皮膚被曬傷，因此她發燒後就直接按照甲流治療，但連續3天服用退燒藥和抗甲流藥物後仍未痊癒，「不僅燒沒退，臉部的紅斑也愈來愈多」。

小玉以為臉部曬傷，後確診患上系統性紅斑狼瘡。圖非當事人。（頭條＠李青大夫）

隨後，她在網上查詢對照時，發現類似症狀的疾病屬於免疫系統問題，臉上紅斑與紅斑狼瘡的「蝶形分佈紅斑」相似，於是決定前往福州市第一醫院風濕免疫科就診。

福州一院風濕免疫科闕文忠主任接診後，發現小玉的臉部紅斑是典型的「蝴蝶斑」。經詳細詢問病史及接受抽血化驗等檢查後，最終確診患上系統性紅斑狼瘡，並且疾病正處於活動期。服藥後，目前小玉高燒已退，身上紅斑消退，逐漸好轉。

福州市第一醫院。（百度地圖）

闕文忠介紹，系統性紅斑狼瘡是一種以免疫性炎症為突出表現的瀰漫性結締組織病。目前研究認為，系統性紅斑狼瘡發病與遺傳因素、環境因素、免疫反應異常等有關。常見症狀有紅斑、發熱、關節腫痛、明顯脫髮等，患者最重要是做好日常防護和控制。

系統性紅斑狼瘡多發於年輕女性，不少女性會在某次曬太陽後發病，這又與「光過敏」有關，因為陽光照射強的環境中，紫外線會使抗原性增強，從而誘發紅斑狼瘡。

香港風濕病基金會資料顯示，系統性紅斑狼瘡症是一種常見的自身免疫系統疾病，據估計每10萬港人中約有60人患有此症，病人大多為15至30歲之女性，男性比例只約佔十分之一。