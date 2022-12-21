減肥狂甩60公斤後驚變「橡膠人」　臉皮能拉10cm　或患遺傳病？

黑龍江哈爾濱一年輕男生16日自曝影片顯示，他臉部皮膚彈性十足，臉皮甚至能拉10厘米，畫面相當驚悚。影片中，男生使勁拉扯自己的臉皮，一鬆手立馬彈回去，而且一點都不痛，整張臉的皮膚鬆弛又緊繃。不過，網友看後卻狂勸，趕緊去看醫生，可能是罕見病。



據《秒聞視頻》報道，男生進一步表示，自己之前比較胖有120公斤，現在剩60公斤，瘦了之後發現臉部皮膚比較有彈性的。他哭笑不得解釋：「我不是賣面具的，也不知道是什麼原因會這樣，自我感覺身體挺好也沒什麼異常。」

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網友看後震驚表示，「減肥太快了留的皮，減肥一定要慢」、「我還以為人皮面具」、「就我一個人看了覺得很嚇人嘛，好害怕下一秒就像畫皮裡面的場景」、「像個戴了面罩的假人」。

也有網友驚呼，快去看醫生，「可能要小心Ehlers-Danlos Syndrome」、「埃勒斯-當洛二氏症候群？」、「可能是一種罕見病，趕緊去醫院」。

據維基百科顯示，埃勒斯-當洛二氏症候群（英語：Ehlers-Danlos Syndrome，縮寫為 EDS），又稱皮膚彈力過度症（英語：Cutis hyperelastica）、鬆皮症、先天性結締組織異常症候群，是一種遺傳疾病，因膠原蛋白（第一型或第三型）生成的缺陷，造成結締組織異常而產生。特徵為身上部份肌肉與關節組織逐漸變得異常柔軟、有彈性，之後漸漸鬆弛。

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