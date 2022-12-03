廣州男身高從1米8「縮水」到1米7　一查脊柱骨竟自己「消失」不見

來自廣東廣州的23歲男子小胡身高1.8米多，原本一直都是學校籃球隊的主力，然而其身高神奇「縮水」到1.7米，近期到醫院一查，竟發現脊柱骨居然自己「消失」不見了。小胡的情況，連醫生也直呼是首次碰到。



事實上，早在高三接受體檢時，醫生已提醒小胡出現了駝背和脊柱側彎，但是後者不以為然。詎料，駝背情況日益嚴重，小胡的身體也每況愈下，身高從1.8米多「縮水」至1.7米，後背猶如有駝峰甘，平時除了無法躺平，還會輕易頭暈、嘔吐甚至嗜睡。近期，小胡終於到醫院接受檢查，結果查出自己的脊柱骨竟不見了。

據醫生介紹，小胡患上的是脊柱大塊骨溶解症，其有「鬼怪骨病、幽靈骨病、消失骨病」的稱號，是一種特發性的，進行的以大塊骨質溶解、吸收為特徵的骨代謝疾病，可合併血管異常增生為特徵的類腫瘤樣骨損害的罕見病。侵犯脊柱的病例，全球近70年來只有約60宗，小胡也是華南地區首宗病例。

為了治療小胡，醫生首先進行脊柱矯形，以改善外觀，穩定脊柱，防止畸形進展導致脊髓損傷和癱瘓。然後是用藥物抑制骨內淋巴管增生，阻止脊椎骨繼續「溶解」和乳糜胸進展，減少營養丟失和感染風險。最後，醫生為小胡做基因檢測，尋找病根並精準治療。

據指，脊柱大塊骨溶解症多發於5至25歲的兒童和青少年，且可發生於全身任何骨骼，多為單發亦可多發，部位多見於肩胛骨、鎖骨、肱骨、胸椎及肋骨。