買彩票中近3千萬頭獎　烤魷魚店老闆興奮到飛櫈拆自己招牌

為擺脫庸庸碌碌的生活，不少人心血來潮時都會買彩票，期盼自己能夠被幸運之神選中，中大獎翻轉人生。內地一名男子亦如此，在夜市開烤魷魚攤的他，意外贏得人民幣2574萬元（約港幣2千9百萬元），興奮得丟椅子、翻桌，當場砸自己攤子，掀起網友熱議。



這位老闆看來真的很激動！（按圖了解）

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根據內媒《極目新聞》報道，這件事件於5月12日發生在浙江金華，義烏廿三里夜市裏的烤魷魚攤主肖姓老闆表示，他花人民幣1300多元（約港幣1千5百元）買了「複式彩票」，最後居然中獎了，獎金高達人民幣2574萬元（約港幣2千9百萬元）。肖老闆強調，號碼是他選的，不過當時是和另21人合買，他更為此一整晚沒睡，喉嚨都喊沙啞了。

消息曝光後，事發當日畫面隨即在微博瘋傳，只見畫面中肖老闆在夜市不斷大喊，「1000塊中3000萬」，還拿起一旁黃色椅子砸向自己攤子的招牌，接着又把桌子翻了過去，情緒十分激動。對此，網民們紛紛留言：

．「哈哈哈攤子都不要了」

．「又想騙我買彩票」

．「一人才100萬，不至於」

．「一般人中獎不是都不敢吱聲嗎」

．「100萬輕鬆到帳」



報道中還提到，內地體育彩票義烏市彩票兌獎中心向媒體證實，中獎一事屬實、彩票為多人合買；另據夜市其他一名攤主表示，肖老闆目前已把原本的烤魷魚攤子轉讓，價錢是人民幣4萬元（約港幣4萬5千元）。此外，開獎彩券行門口也掛起紅布條，並寫下「恭喜本站購彩者中大樂透一等獎2574萬」，還邀請樂隊來敲鑼打鼓，慶祝開出頭獎喜事。

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