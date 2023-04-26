8歲女童遭冤枉盜竊委屈落淚　文創店外擺滿白花老闆公開致歉

江蘇揚州一間文創店老闆日前聲稱一名女童盜竊，當眾要求搜身，女童爺爺堅持報警，維護孫女清白。警方到場後翻查閉路電視紀錄，發現是老闆「睇漏眼」。

老闆事後拍片就事件致歉，但不少網民認為他的行為態度過激，將女童罵至委屈落淚，只會令對方留下不可磨滅的傷害。有人為洩心頭之恨，甚至在店外擺放白花，並在卡片寫上「關門大吉，早日倒閉」等字語。



網傳影片顯示，文創店老闆向女童斥責道：「拿出來，快點，快點！」女童爺爺則反駁稱：「她沒有怎麼拿！」

老闆隨即舉起手機稱：「我監控拍的，所有人可以來看，我監控拍得很清楚。」女童則在旁邊一邊委屈落淚，一邊掏空身上所有口袋，哽咽著表示沒有。爺爺則不停說道：「我相信我家小孩！」

女童母親透露，當日倆爺孫到文創店購物時，老闆指責女兒偷膠帶。女童已翻遍身上所有口袋仍未找到膠帶，但商家堅稱監控鏡頭有拍攝到。爺爺極力證明孫女清白，要求報警。警察到場後翻查閉路電視紀錄，發現女童當時只取走一圈膠帶，但之後物歸原處。

4月23日下午，該店老闆拍片向女童公開道歉，同時又公開了事發後自己當場道歉的影片。

目前，文創店已經反鎖停止營業，有人在店門外擺放白花和卡片，卡片上寫有「道歉」、「走好」、「關門大吉，早日倒閉」等字樣。

4月23日，涉事老闆在抖音上發表致歉公告，表示自己已反思反省，認識到公開的質疑、不信任可能給孩子帶來的影響，一輩子都難以彌補，以及處理方式過於簡單粗暴等。

文中提到，雖然進有口頭道歉，但仍遠遠不夠，「現本店及全體店員接受廣大網友的批評，我們願盡全力彌補帶來的傷害，包括到學校、登門拜訪（需徵得家長同意）、張貼公告等方式，消除本次事件的影響」。

提到被網民送花圈，老闆則稱「是咎由自取、也是活該，但還是懇請大家手下留情，得饒人處且饒人，感謝大家的善良」。他又表示自己很後悔、很悔恨，該店從即日起將停業整頓。