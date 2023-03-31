中山一院南沙院區啟用　打造大灣區30分鐘救治圈　便利居內地港人

歷時逾五年的建設，中山大學附屬第一醫院南沙院區周三（29日）正式啟用。該院區的啟用不僅建成粵港澳大灣區30分鐘醫療救治圈，亦為居內地港人提供相當便利。



中山大學附屬第一醫院南沙院區29日正式啟用。（廣州南沙發布）

綜合內媒報道，中山一院南沙院區坐落於粵港澳大灣區的「幾何中心」，廣州、深圳、珠海、東莞、中山、江門均在其48公里的半徑之內；香港、澳門則在90公里半徑內。

患者若在中山一院南沙院區搭乘直升機，更可在13分鐘內抵達直線距離48公里外的廣州市中心的醫院本部。除了直升機停機坪之外，中山一院南沙院區還按照國家緊急醫學救援基地標準建設院區還配備移動手術室、移動ICU，建設急救碼頭，搭建海陸空立體轉運救治體系，建成大灣區30分鐘醫療救治圈。

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值得注意的是，中山一院南沙院區內還科技感十足，如頭頂上一輛輛密封的「小車廂」沿著軌道，倒掛著快速穿梭往來。據了解，日常的大輸液、藥品、血製品、病歷檔案、手術標本等可以通過軌道小車迅速到達相應科室，不僅大大減少人力運送的成本和機會，也減少了交叉感染的可能。

此外，中山一院2021年3月18日與加州大學伯克利分校簽署共建國際機器人手術培訓中心合作協議，計劃面向中國、美國和環太平洋國家開展機器人手術培訓與教育項目。目前，國際機器人手術培訓中心在中山一院南沙院區已完成建設，面積約1000平方米，已配置四代達芬奇手術機器人系統兩台，腔鏡培訓系統十套，可承接機器人和腔鏡手術人才的培訓任務。

而在圍繞南沙醫院國際化定位與國家醫學中心的戰略目標，南沙區為中山一院南山院區配置種類齊全、國際領先的醫療裝備，配置高質量的PET-CT、PET-MRI、MR3.0T、DSA、磁共振複合手術室、達芬奇手術機器人等頂尖醫療系統和設備，幫助醫生在手術中實施更精準的操作，提高手術質量和疑難重症診療水平。

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2022年6月，《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》出爐後，廣州和香港醫療融合步伐逐漸加快，為便利港澳居民就醫養老，南沙區政府正與相關部門加強溝通，未來南沙院區有望成為港澳地區居民就醫的試點醫療機構。

此前，中山一院南沙院區擬被納入南沙醫療機構「白名單」，並向香港政府申請作為香港「長者醫療券」在南沙首批試點醫療機構；同時，該院正積極參與醫院管理與質量認證，推進跨境醫療服務規則銜接，打破與境外醫院開展業務交流、接受國際商業保險支付等的「壁壘」。