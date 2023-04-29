未足月BB接受護士排氣按摩後便血　腸道已完全壞死醫院發病危通知

河南洛陽一名出生未足月的男嬰，接受護士進行洗澡及排氣按摩後，出現肚臍出血及便血等症狀。男嬰腸道當日即被診斷為壞死，醫生亦正式發出病危通知。目前，當地衞健委已介入調查。



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據「沸點視頻」報道，男嬰父親劉先生介紹，兒子此前各項檢查均為正常，僅黃疸數值偏高。上周四（20日），出生23天的兒子，在宜陽縣中醫院做檢查，並進行洗澡按摩。

劉先生指，護士在未經同意的情況下，洗完澡直接為兒子做了20分鐘的排氣操，當時兒子的嘴唇就已發青、渾身發白，肚臍上被按出血。網傳影片顯示，護士雙手交疊按壓男嬰腹部，男嬰露出痛苦表情。

返回縣醫院後，男嬰被診斷為腸梗阻，要即時轉送到洛陽市婦幼保健院搶救，經再次診斷確認為急性腹膜炎和腸梗阻。醫院當晚對男嬰進行開刀手術，發現其腸道已經瀕臨壞死。劉先生稱，兒子周二（25日）晚完成第二次手術，醫生宣布其腸道已完全壞死，表示「沒救了」並發出病危通知書，目前只能在重症監護室透過營養液維持生命迹象。

劉先生質疑，因護士暴力按壓才釀成悲劇，希望醫院給自己一個公道。宜陽縣中醫院工作人員周三（26日）表示，已委託第三方機構進行鑑定，目前正在等鑑定結果。當地衞健委目前亦已介入調查，組織雙方進行協商。