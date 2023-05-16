內地第二座迪士尼樂園落戶成都？官方否認無阻網民熱議選址

周二（16日），內地網傳四川成都龍泉驛區將迎來迪士尼樂園入駐，事成後將成為繼上海以後內地第二座迪士尼樂園，也是繼香港、上海後的中國第三座迪士尼樂園，隨即引起熱議。不過官方澄清，目前暫未收到迪士尼項目選址情況。



5月中旬開始，部分自媒體發布信息稱，成都市龍泉驛區將在不久的將來正式引入美國大型娛樂樂園品牌迪士尼，當地有關部門已經「預留了地塊」。

網傳圖片顯示，在成渝高速以北、成安渝高速以南的大致區域內，留下了一塊沒有規劃信息的土地，該地塊被標識「迪士尼預留地塊」的字樣。消息指，該地塊就是為了建設迪士尼項目預留的土地。而一眾地產自媒體隨即開始就迪士尼項目落地建設的成本、對當地房價的影響以及未來發展前景等問題討論起來，甚至「迪士尼概念樓盤」亦被一一選出。

然而周二，據成都經開區規劃和自然資源局消息，龍泉驛區暫未收到迪士尼項目選址情況，而個別網絡平台發布圖片，是以該區最新基準地價成果作為底圖進行編造。

據悉，5月12日，成都經開區規劃和自然資源局門戶網站發布龍泉驛區土地定級與基準地價更新成果，其嚴格按照《四川省國土資源廳辦公室轉發〈國土資源部辦公廳關於加強公示地價體系建設和管理有關問題的通知〉的通知》（川國土資辦發〔2017〕33號）文件要求，經龍泉驛區人民政府批准後對外公佈。該成果主要內容為龍泉驛區城鎮國有建設用地使用權不同用途評估的平均價格，並未標註「迪士尼預留用地」相關內容。

上海迪士尼樂園於2016年6月16日12時正式開幕，是中國第二座、中國內地第一座迪士尼樂園。（VCG）

目前，中國內地只有上海一座迪士尼樂園，雖然落戶成都的消息不實，但未影響內地網民對「第二座迪士尼」的熱烈討論，甚至就選址問題爭辯一番。

網民意見摘錄：

來成都吧，我保證我每年都和我老公我閨蜜他們買年票！

成都不行，地震不安全

上海有了，北京都沒有，成都怎麼可能

成都應該搞大熊貓主題樂園，迪士尼算什麼東西！

來鄭州吧，交通也十分便利

來古城西安完美中西方文化融合

來武漢也行，武漢都沒什麼好的遊樂園。迪士尼可以入駐一個，大片地隨便用

來來來，上海的去過一次，沒有玩夠，一直還想再去，可惜上海的太遠了。去過後一直想成都能修一座就好了。每個週末假日都可以帶來成都的玩親戚朋友去

呵呵， 上海當初造迪斯尼可是十多年前就把相關地塊凍結了。就算現在成都有啥風聲， 也至少再等十年

客觀一點吧！北京、廣州都沒有怎麼輪得到成都啊？如果說港迪輻射華南地區、上迪輻射華東地區，那很明顯第三個迪士尼落腳北方城市是最優選，應該會是北京、天津或者北方的一座經濟較為發達的沿海城市（青島或者大連）。不太會是西部城市

為了炒房價真的啥都想得出來！這幾年這房價都漲成什麼鬼樣子了！工資標準還是那麼低！越來越畸形了成都

