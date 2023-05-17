廣西男遊樂場多次重摔男童被拘15日　網民：這種畜生應至少3個月

廣西一個兒童遊樂場內，一名男童將女童撞倒，女童家長隨後多次怒摔男童，更涉及舉過頭頂後重摔在地。當地警方周二（16日）發布通報指，涉事男子因毆打他人，已被依法處以15日行拘。



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事發於廣西貴港市一個兒童遊樂場內，閉路電視畫面顯示，一名男童奔跑時將一名女童撞倒，女童男性家長隨即兩次將男童大力推倒在地，男童起身後打了男子兩下，隨後更被拉住衣領舉過頭頂再重摔在角落。

事發後，男童家長趕來與女童家長發生爭吵，並報警處理。男童家長表示，聽聞涉事男子已不是第一次如此對待小童，所以不會輕易妥協。

對此，當地警方周二發布警情通報指，事發於周一（15日）中午11時許，男童梁某在貴港市港北區鳳凰街某遊樂園內被人毆打，經調查，陳某某因不滿梁某在該遊樂園玩耍時碰倒其女兒，對梁某實施了推摔行為。

通報續指，梁某目前已經送院檢查，未發現受傷的情況。陳某某因毆打他人，已被依法處以行政拘留十五日的處罰。

網民點睇：

「太輕了，對男孩兒的影響不是15天能恢復的。」

「這種只拘15天顯然起不到任何懲罰的作用。」

「從個人利益角度，男子的過激行為，顯然非常非常不划算。」

「這種畜生居然只拘15天，他反社會人格，應該至少3月。」

「是不就有案底了，你女兒謝謝你感謝有你。」

「成年男性對待幾歲幼兒的力度，就是故意殺人，15天太輕了​。」

