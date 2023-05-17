護士蹲跪接領導授帽惹議　網民斥觀感糟糕：儀式細節嚴重出錯

當護生成為護士時，會通過授帽儀式並宣誓為護理事業和人類健康作出貢獻。

內地仍然保留了護士授帽儀式，但近日網傳一張護士跪地接領導授帽的照片，卻引起極大爭議。



圖片顯示，有多位女護士跪地背對台下，接受醫院領導授帽。有參與儀式的人士透露，護士並非跪地姿態，授帽時均為蹲跪。據悉，該儀式發生在廣州醫科大學附屬口腔醫院舉辦的護士節暨五四青年節活動期間。

5月12日，該院在官方微信公眾號發布文章，其中表明，為激勵廣大護士繼承和發揚護理事業的光榮傳統，醫院圍繞今年護士節主題「發展護士隊伍，改善護理服務」，開展了表彰優秀及臨床一線慰問活動。

5月11日，除授帽儀式外，醫院還舉行了優秀護理集體、護理管理者、護士等頒獎環節，重溫南丁格爾誓言的儀式，以及最後由各院區護士帶來的才藝展示。

歷史上，國際護士節是為紀念近代護理學和護理教育的創始人南丁格爾而訂定。1912年，為紀念南丁格爾對護理工作做出的貢獻，國際護士理事會將南丁格爾的誕辰日5月12日定為國際護士節。

授帽儀式則被描述為，護生在護理學創始人南丁格爾像前，直跪在護理前輩面前，前輩為護生戴上聖潔的燕尾帽，護生接過前輩手中的蠟燭，站在南丁格爾像前宣讀誓言。

按照慣例，被授帽者大多採用蹲跪、半蹲、站立等姿態接受護士帽，授帽者大多為護理科主任、護士長等前輩；讓醫院領導為女護士授帽，似乎並不常見。

被問及醫院為何安排男領導授帽，廣州醫科大學附屬口腔醫院的辦公室工作人員僅稱，該儀式環節為醫院護理部策劃負責。

事件在網上引起極大爭議，不少網民稱對護士跪接領導授帽的觀感非常糟糕，「領導自己覺得那場面好看嗎？」、「說就是一種儀式的，現在是追求人人平等的時代了，這種儀式就不能與時俱進？」、「絕了，醫院有事，就把責任推給往護理部。麻煩搞清楚點，護理部是有院長負責管理的」。

同時有網民表示，儀式的細節有待優化，「不是說蹲姿不對，是不應該是領導啊，是高年資護士對低年資護士啊」、「授帽儀式應該是半端姿勢，面對觀眾，而不是背對著觀眾」。