乘風2023｜S.H.E｢男仔頭｣Ella變性感浪姐　微博一句竟遭出征圍攻

台灣藝人Ella（陳嘉樺）近來參加《乘風破浪的姐姐》第4季，一舉一動都受到高度關注，沒想到14日發布一則貼文寫道「組團22年還沒這麼女過」意外引起爭議，微博掀起正反兩面論戰。



Ella在《乘風2023》最新一次表演選擇了《叮叮噹當》，由於這首歌非常甜蜜可愛，選擇隊友上也都以此為標準，14日在節目播出後上傳9張這次的側拍照，並寫下「《叮叮噹當》甜死我了，組團22年還沒這麼女過，一起叮叮噹當，一起甜起來」。

點擊放大看看S.H.E全盛時代的Ella及她最近在《乘風2023》上的造型對比：

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怎料其中的「沒這麼女過」卻被大陸網友抓出來說是「刻板印象」、「女生可以甜美也可以酷帥，並沒有只代表甜」。

事後，Ella雖然沒有多做回應，但悄悄改了貼文內容，把「女過」改成「甜過」，也因為這樣「Ella改文案」登上微博文娛榜關鍵字熱門搜尋。

在相關討論中，有網友認為這樣很好，也代表著一個進步，但也有人認為管太多，且Ella出道時走比較中性的風格，這樣講並沒有問題。

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