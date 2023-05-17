四川副鎮長疑脅迫人妻發生關係　官方回應｢降職調崗｣再惹爭議

5月6日，有網民朱龍在網絡社區進行實名舉報，稱從2022年11月開始，四川省遂寧市蓬溪縣群利鎮一副鎮長吳某利用職權，脅迫當地居民范江的妻子劉某與其發生關係。劉某曾控告吳某強姦，但蓬溪縣公安局卻作出「不予立案通知」。

事件在網絡曝光後，引發輿論嘩然。蓬溪縣知情人士回應稱，當地紀委已對吳某進行降職、調離原崗等處理。然而該回應再次引發網民憤怒。



5月6日，朱龍在網絡社區實名舉報蓬溪縣群利鎮副鎮長吳某的嚴重違法違紀行為。朱龍發文稱，范江與妻子劉某結婚多年並育有子女，但自2022年11月中旬起，副鎮長吳某便利用職務之便，添加劉某微信，後更利用職權強行見面。

網民朱龍實名舉報。（上游新聞）

朱龍稱，吳某在明知劉某已婚已育的情況下，仍在車內脅迫劉某與其發生關係。而劉某迫於對方強權壓制，且不希望人盡皆知，更不希望因此葬送自己幸福美滿的家庭，因此只得忍氣吞聲。

據《上游新聞》報道，今年4月16日，范江發現妻子與吳某之間的關係，其後劉某向蓬溪縣公安局提出控告，稱吳某對自己實施強姦。且范江一方曾向紀委舉證，吳某多次以「把車內影片、圖片及聊天記錄」發給劉某單位領導為由，脅迫劉某不斷赴約。

據范江提供的證據顯示，此後吳某曾通過聊天軟件、電話等形式要求范江妻子劉某推翻原有供詞。且吳某受到調查審查後，並未終止對劉某的騷擾，甚至發信息威迫利誘劉某與其一起生活。

4月19日，蓬溪縣公安局向劉某發出「不予以立案通知書」，認為現有證據不足，無法確定是否有犯罪事實發生。目前，范江已提出離婚，與妻子劉某正在離婚冷靜期。

當地警方發布「不予以立案通知」。（上游新聞）

據蓬溪縣政府官網顯示，吳某已不再擔任群利鎮副鎮長職務。范江提供的舉報材料顯示，吳某已將為2級科員，不再擔任領導職務。當地鎮政府在5月15日向內媒確認，吳某已非副鎮長；記者致電吳某本人，其亦未對事件作出回應。

當地知情人士表示，紀檢監察部接到舉報後，立即對吳某展開調查，確認吳某與范江妻子劉某有約半年的不正當關係，但是否涉及更多的違法違紀問題則暫不明確。但紀委已經對吳某進行降低行政級別至科員、調離原崗位等處理。

該事件在網絡曝光後，引發輿論熱議。然而當地官方回應後，卻再次引起網民憤怒，質問為何僅「調離崗位降職」處理。

「調離原崗位就算完了嗎？這不是提供條件，讓他可以換新的脅迫對象了。」

「降職？不是該法辦嗎？」

「難道不是強姦？」

「這樣的人確定還要為人民服務以及納稅人花錢給他開很多的養老金嗎？」

「調職降級這個處罰是牛批的，自己的同志犯罪成本真低啊​」

「公職人員發生這樣的事情，感覺處理的太輕了，不開除嗎？」

