女子收養流浪貓　貓咪送來老鼠感謝　網民：是牠們覺得最好的東西

5月16日，上海有女子收養投餵兩隻流浪貓將近一年，不斷收到貓咪送來的老鼠、麻雀、壁虎等「禮物」。有網民評論：「牠們拿著自己覺得最好的東西送給你了」。



當事人林女士表示，收養兩隻流浪貓將近一年，期間貓咪們一直住在家門口。早晨發現，貓咪叼著老鼠送給自己，令她直呼「不要給我送這些東西啦，我害怕這個」。

影片顯示，有兩隻貓咪乖巧坐在女子家門前，不時搖尾喵喵叫，黑色花紋貓咪腳邊有一隻老鼠，貓咪神情看起來十分真摯。

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林女士表示，此前貓咪們還送來過3隻麻雀、吃過的小龍蝦和壁虎。貓咪覺得是牠們最好的東西，應該是感謝自己，感覺還挺有情有義的。

網民點睇：

牠已經把認為最好的東西回饋給你了



你趕緊吃了吧，貓咪都給你送來了。不吃對不起貓咪的一片愛心



面對流浪寵物請養成不棄養，不主動投餵，不助長繁衍，不濫用愛心的市民意識。



我家小煤球給我帶回來一條蛇．．．



有些說流浪貓不該被投餵不該出現的人有沒有想過流浪貓是誰造成的，是你不負責的同類！！！搞清楚誰是原罪



雖然但是 是懂事小貓咪了



貓咪是愛你的，這些對小貓咪來說就是牠們的寶貝，收下吧



牠甚至還用手推了一下老鼠



好懂感恩呀！是聰明可愛的小貓咪！

