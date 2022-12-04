流浪貓被帶到收容所 竟現「安妮亞」笑容 萌樣讓牠網絡人氣急升
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
安妮亞是你？台灣桃園市動保處近日更新一隻虎斑貓浪浪入所的資訊，沒想到「神秘的微笑」意外在網絡上引起討論，照片曝光後被笑說「計劃通就是這種表情XD」。
桃園市動保處官網於12月1日更新了收容動物資訊，網頁顯示有一隻黑虎斑米克斯幼貓，接獲民眾通報因此被捕捉，編號為20221201001。不過當浪浪被捕獲拍攝照片時，雖然窩在角落卻沒有表現出兇狠的模樣，反而露出日本動畫《Spy X Family》安妮亞的經典表情，引起網友熱議笑說「不要藐視人類！」
這張照片隨後被分享到多個梗圖社團及迷因粉專，數千名網友紛紛前來朝聖按讚：
．「看表情是自己跑走的」
．「一臉不養我嗎」
．「這是強者的微笑」
．「是不是剛喀完？」
也有網友幫「安妮亞貓貓」配上對白：
．「你一直看卻不去辦領養手續是甚麼意思？」
．「我就是來吃軟飯的，那個富婆要來養我」
．「呵，我只是讓了你，我才沒有被捕捉」
相關文章：台灣美女警花抱流浪貓「求收養」惹網民暴動：這顏值也太高！
+21
台灣流浪狗識睇紅綠燈過馬路？網民笑稱都市狗識睇 鄉下狗則躺平鬼節｜花蓮仁里萬善廟設寵物蓮座供祭拜 新北動保處：認養不棄養繼瑜伽褲後台灣吹另一歪風 網紅挑戰「乳首散步」故意凸點坐捷運台男被「點錯相」 遭6惡霸斬至四肢肌腱全斷 妻崩潰：還我公道張蘭由洗頭妹到身家達25億 親弟被強盜斬死 經歷連大S也佩服
延伸閱讀：
天使汪2°C雨夜冷到發抖不忘「和3小貓分享保暖衣」最後的報恩讓她超感動
Toyota車主見大象進逼「棄車逃入草叢」目擊者笑：這愚蠢決定可能救了他自己
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】