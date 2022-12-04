流浪貓被帶到收容所　竟現「安妮亞」笑容　萌樣讓牠網絡人氣急升

安妮亞是你？台灣桃園市動保處近日更新一隻虎斑貓浪浪入所的資訊，沒想到「神秘的微笑」意外在網絡上引起討論，照片曝光後被笑說「計劃通就是這種表情XD」。



桃園市動保處官網於12月1日更新了收容動物資訊，網頁顯示有一隻黑虎斑米克斯幼貓，接獲民眾通報因此被捕捉，編號為20221201001。不過當浪浪被捕獲拍攝照片時，雖然窩在角落卻沒有表現出兇狠的模樣，反而露出日本動畫《Spy X Family》安妮亞的經典表情，引起網友熱議笑說「不要藐視人類！」

這張照片隨後被分享到多個梗圖社團及迷因粉專，數千名網友紛紛前來朝聖按讚：

．「看表情是自己跑走的」

．「一臉不養我嗎」

．「這是強者的微笑」

．「是不是剛喀完？」



也有網友幫「安妮亞貓貓」配上對白：

．「你一直看卻不去辦領養手續是甚麼意思？」

．「我就是來吃軟飯的，那個富婆要來養我」

．「呵，我只是讓了你，我才沒有被捕捉」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】