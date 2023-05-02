五一MMA｜女子排隊起爭執　竟掌摑對方女兒出氣　外賣員勸交遭殃

隨著內地「五一長假」的到來，各大景點都擠滿遊客，也傳出了暴力衝突事件。



28日，山西某風景區食品街，一名女子與他人發生口角後，竟然上前用力掌摑對方女兒一巴掌。

旁觀的路人上前制止，但打人女子並未罷休，反倒見人就打，有外賣員上前勸說，亦被女子以鞋子追打（點擊放大瀏覽）：

+ 21

綜合內媒29日報道，事發在山西省太原市某風景區食品街，兩名女子因排隊的問題產生爭執，雙方的態度都很強勢，誰也不肯退讓，其中一名女子便將對方的女兒當作發洩對象，上前猛搧女童一巴掌。

旁觀的路人們見狀隨即上前制止，但女子不肯罷休，反倒見人就打，一名外賣員上前勸說，也被女子以鞋子追打。

根據目擊者表示，這名女子發了瘋似的，當時有人推開她，她就見人就打，連勸說的人都打。事情發生後不久，當地警方到場將女子帶走。

【延伸閱讀】五一黃金周｜內地旅客「集體瞓公廁」惹熱議 冇酒店住原因終曝光（點擊放大瀏覽）：

+ 7

食品街的工作人員表示，以前就見過該名女子在事發地附近徘徊，疑似精神有問題，但還是第一次見到她打人。

影片曝光後，引發眾怒，網友轟「大人衝突，你打孩子做甚麼」、「不管怎麼樣都不應該去搧巴掌，有點過分了」、「假日出遊人多難免有衝突，彼此克制一下，自然就過去了，希望孩子不要留下心理陰影」。

延伸閱讀：

「跪地互搧巴掌百次」！8學生軍訓遭教官虐待 家長全炸鍋：花錢買打？

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】