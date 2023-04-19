新一代林黛玉　女星蔣夢婕自曝被偷拍裙底勒索：要毀了我的後半生

撰文：鄭寧
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曾出演過內地新版《紅樓夢》林黛玉一角的女星蔣夢婕，今日在微博發文稱，多年前被惡意偷拍裙底，近日又再因該影片遭到勒索。
她在微博發出被對方勒索的截圖，寫道：「被偷拍不是我們的錯，我們的人生不應該因為這種事情而受到影響。希望大家都能安心地走在鬧市區、僻靜處，不用再因為一些心懷卑鄙齷齪想法的人而擔驚受怕。」

她在微博發文稱，此前，海外的朋友發給她一段影片，是一段多年前在鬧市區被人惡意偷拍裙底的影片。且影片已在很多網絡平台傳播，甚至瀏覽量超過百萬。她曾想冷處理這件事，但偷拍者通過私聊方式勒索，聲稱要把影片傳送給各大影視公司和品牌，「要毀了我的後半生」。

然而沒想到的是，偷拍者並非只是說說，幾日後蔣夢婕經紀人和合作方、影視公司都收到了帶有偷拍影片的郵件。蔣夢婕寫道，「回北京第一時間去了派出所報警，把相關證據交給了警察。」目前，警方已將嫌疑人控制，在取證時發現，被偷拍的受害者遠非其一人，可能還有更多人被勒索，偷拍者甚至販賣影片營利。

蔣夢婕稱，作為公眾人物，站出來或許可以讓更多的人關注到這類惡性事件。「希望遭受到類似傷害的朋友不要害怕，也不要羞於抗爭，被偷拍並不是我們的錯。」偷拍者和惡意修圖傳播者才應該受到唾棄和制裁。

蔣夢婕在微博發出她被勒索的訊息截圖▼

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許多網民在蔣夢婕微博評論區支持她維權，表示「被毀的應該是偷拍者的人生，而不是受害者的人生！」還有網民提到景甜被用私密影片勒索後報警，是「真正以公眾身份做了榜樣」。

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1990年出生的蔣夢婕，因出演內地新版《紅樓夢》中林黛玉一角而知名，2017年在香港電影《春嬌救志明》中飾演Flora一角。

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