女子曝上海Nike試衣間遭男店員偷拍3次　報警反被指「影響生意」

5月3日，網民「小lily哇」發文稱，自己在上海Nike金科換季優惠店2號試衣間換衣服時，4分鐘內被店員偷拍3次。要求與Nike總部進行溝通，讓店舖整改道歉。



該網民在網絡發布事發經過。在試衣間換完衣服後，發現試衣間左下角探入一部手機似乎正在拍照，大聲驚叫後手機被立馬收回。她以為對方是不小心，但沒想到10秒後，同樣的位置再一次探入手機攝像頭。

意識到自己被偷拍的「小lily哇」大聲制止，並打電話讓外面的家人將偷拍之人抓住，但沒有成功。該網民從試衣間出來後便報警，通過監控發現，站在外面的Nike男店員在其被偷拍的時間段一直處於試衣間監控盲區。

男店員辯稱，事發時試衣間沒有其他人，自己在1號試衣間門口，並沒有偷拍，並拿出自己手機供警方查驗，但該員工的手機與偷拍手機明顯非同一個。其後與店長溝通時，該網民還被指責報警影響店舖生意。

「小lily哇」稱，事後她在翻看自己在試衣間內的自拍時發現，成功拍下被偷拍的證據。第二日，她再與朋友前往該Nike店，用偷拍手機同樣的角度拍攝發現，可以將試衣間內的情況看得清清楚楚。

左下角有手機攝像頭。（小lily哇）

她表示目前狀態很不好，已發郵件給Nike投訴，希望能與Nike總部進行溝通，讓店舖整改道歉，使女性的隱私得到保障。

經過「拒用新疆棉」被內地網民抵制的Nike再被推上風口浪尖。雖然Nike方還未給出任何回應，但網民表示，「耐克竟然有監控盲區？？保護女性都做不好！」「必須道歉且必須給受害者一個交代！」