廣東茂名拍賣千年古荔枝樹採摘權　連續2年超300萬成交

又到荔枝成熟的季節，5月17日，廣東省茂名市祿段貢園一棵千年古荔枝樹，以368萬元（人民幣，下同）的高價拍賣出「2023年採摘權」，引發熱議。不少網民感歎競拍者「壕」氣沖天的同時，也好奇，為何荔枝樹採摘權可以賣出如此高價。

19日，祿段村黨支部書記何亞柱解惑稱，這棵古荔枝樹有1261年的樹齡，其去年採摘權也以338萬元成交。



據《極目新聞》報道，何亞柱介紹，村裏有數十棵千年古荔樹，樹齡最大的一棵古荔樹已達到1936年。拍賣的這一棵古荔枝樹結果率比較高，而且是深受大家喜愛的「白糖罌」品種。「古樹結果果香更濃，口感更清甜，荔枝皮內部的顏色也會更紅，而普通的荔枝皮內顏色是白色的。」

據悉，本次是該村第二年舉辦荔枝採摘權拍賣活動，所獲款項將用於古樹養護和鄉村振興。

祿段貢園是中國古荔枝樹數量最多、分布最集中、歷史最悠久的古貢園之一。該村對荔枝的種植可以追溯到隋唐時期，其中晚唐詩人杜牧筆下的「一騎紅塵妃子笑，無人知是荔枝來」的「妃子笑」荔枝便來自這裡。

因此對於村民們來說，古荔枝樹的養護尤為重要。村民介紹，雖然平時古荔枝樹的養護與普通荔枝樹並無區別，但到了施肥養護的時節，還是只有村里人才能去荔枝園做養護工作。「我們也擔心其他人不了解荔枝樹的生長情況，在養護過程中出現差錯。」

獲得採摘權的競拍人將如何處理古樹的荔枝，何亞柱透露，2022年拍得採摘權的公司並沒有將荔枝賣掉，而是分給朋友和員工一齊享用。曾有企業希望拍下採摘權後，再將荔枝高價轉賣，但被何亞柱拒絕，他表示，不想只看眼前利益，希望大家真的願意了解荔枝文化，讓廣東茂名的荔枝文化持續發展傳播。