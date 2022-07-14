北京超市「天價荔枝」一磅千元　單顆60元廣州出產　兩日即賣斷貨

近日，北京有高端商場上架一款每公斤2098元（約合每磅953元，人民幣．下同）的荔枝，引發熱議，該品種荔枝每顆價格在60元左右，上架兩日即賣斷貨。涉事荔枝是產自廣州的名貴品種「增城掛綠」。



內媒《極目新聞》報道，有市民在網上發文稱，在超市購買一盒品種為「增城掛綠」的荔枝，付款時才發現，這一小盒荔枝居然要969.28元。待仔細一看，這個品種的荔枝每公斤高達2098元。

7月14日上午11時許，北京朝陽區的SKP商場地庫一樓超市，入口處靠右側的貨架上擺滿了五六個品種的荔枝，單價從每公斤119.8元至1398元不等。價格最高的冰荔一盒大約有17顆，每盒價格在700元左右，不時有顧客選購，但並未有「增城掛綠」。

「賣完了，今天沒有。」水果區售貨員表示，增城掛綠品種的荔枝此前只上架了兩日，受到不少顧客的喜愛，目前已經斷貨了。銷售員介紹，增城掛綠這款荔枝產自廣東，都是採摘後空運到北京，能保證新鮮度。另外，這種荔枝口感Q彈，甜度也比其他荔枝高，因此價格也更貴一些。

「一盒1000元出頭，少的可能900多元。」售貨員表示，一盒荔枝有15至20顆，平均下來一顆價格在60元左右。預計最早15日有現貨上架，超市早上10點開門，「如果要買盡可能早點來選購」。

增城掛綠的外皮有大片綠色。（網上圖片）

廣州增城是全國著名的荔枝之鄉，以品種多、品質優、口感佳和歷史悠久而馳名中外。尤以「增城掛綠」最為珍貴，被譽為「嶺南四大佳果」之首。在「大躍進」運動中，原生增城掛綠大多被毀，殘存母樹置於增城市掛綠廣場，位於環繞型帶電水池中。2002年，一顆「增城掛綠」拍出55.5萬元高價，成為當時全球最昂貴水果，入選健力士世界紀錄。