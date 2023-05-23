國泰歧視風波後急發簡體字聲明　內地網民不買單：中英文全網道歉

內地有網民指控國泰航空的空中服務員歧視非英語乘客。涉事31秒錄音曝光，顯示有空姐嘲諷乘客將「blanket」（毛毯）誤說成「carpet」（地毯）。該事件也登上微博熱搜，許多網民分享自己在國泰航空上遭遇歧視經驗，引發輿論爭議，



5月22日晚間，國泰航空發布聲明，表示會進行嚴肅調查處理，並致歉。不過對於國泰的聲明，內地網民不買單，批評國泰只敢在微博發表簡體字聲明，許多網民要求國泰要在官網、FB、Instagram等帳號中英文刊登面向全球的道歉聲明。



據早前報道，有網民在社交平台發帖稱，其於周日（21日）搭乘國泰航空CX987航班，由四川成都飛往香港，座位剛好在最後一排空服員準備餐食及休息之處。據他描述，飛行期間，空服員不間斷使用英語、粵語抱怨乘客，更有空姐嘲諷乘客將「blanket」（毛毯）誤說成「carpet」（地毯）。

事件在內地引發廣大討論，許多網民則在小紅書、微博分享過去搭乘國泰，說中英文得到截然不同待遇、講普通話被歧視的情況。許多網民分享，自己用普通話跟空服員溝通，空服員不是假裝沒聽到，就是不耐煩，更有網民指控國泰空姐歧視內地旅客。



不過小紅書上，亦有部分網民開始分享搭乘國泰航空時的暖心體驗，認為歧視風波應該只是個案。



內地網民分享搭乘國泰航空時，不愉快的經驗：

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此外，針對國泰的道歉聲明，微博網民也不買單。網民質疑，國泰微博道歉聲明的發文地點是在北京而非香港，「是不是北京同事道歉，香港同事繼續我行我素」；亦有網民發現，國泰並未在官網、FB、Instagram等地方刊登道歉聲明，要求國泰航空應該「中英文全網道歉」。

對於國泰的道歉聲明，內地網民不買單：

針對國泰航空爆發歧視風波，官媒《人民日報》海外版旗下公眾號「俠客島」23日（周二）發文稱，國泰航空不能只是每次道歉，而應重拳整頓，建章立制，從根子上剎停歪風。

文章稱，香港是中國的香港，香港的發展離不開國家和內地的支持，內地遊客是香港服務業的衣食父母之一，內地之發展也早已超出一些井底之蛙的眼界，無論從哪個角度，員工歧視說普通話的內地人，都是絕不應該發生的事。國泰航空不能只是每次道歉，而應重拳整頓，建章立制，從根子上剎停歪風。

此外，《環球人物》則發文抨擊國泰航空是「輕飄飄的致歉，劣跡斑斑的褻慢和歧視」，《觀察者網》則是戲謔地在小紅書上、微博上發文教大家毛毯的普通話念法。