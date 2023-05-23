5米長不明生物現身河中　拍攝者：快到岸邊時消失　網民紛紛猜測

遼寧營口疑似出現「不明生物」，有目擊者表示大約有5米長。



據內媒報道，有男子周日（21日）在遼河內拍到疑似「不明生物」。影片顯示，一隻很長的物體在水面翻滾、浮動，不少圍觀者見狀好奇地問，「這是什麼東西？」。

影片拍攝者表示，「不明生物」大約有5米長，當牠快要靠近岸邊時突然消失，「所有人都不知道是什麼」。

對此，有人猜測或為鯰魚一類的大魚，因為食量大所以可以長得很長；還有人表示可能是「水怪」，並煞有介事地建議小朋友不要單獨前來玩耍。不過，更多人認為「不明生物」可能是廢棄的人工製品，只不過在水流的作用下，看起來像活了一般。

2019年在中國三峽，亦有人拍到20米長的「水怪」，並稱「游動的時候身體扭曲尾部在水中來回擺動，像是在逆流前進。」但當地有關部門親臨現場打撈後發現是一條廢棄氣囊。（微博）

事實上，去年9月份，有人在韓國漢江內拍到了疑似長達10米的「水怪」漂浮在江面上，引起了當地居民的恐慌。但後經證實，所謂「水怪」只是一段浮漂而已。無獨有偶，2019年在中國三峽，亦有人拍到20米長的「水怪」，並稱「游動的時候身體扭曲尾部在水中來回擺動，像是在逆流前進。」但當地有關部門親臨現場打撈後發現是一條廢棄氣囊。

網民點睇：

「沒波紋說明不是活的。」

「淡水鱷。」

「有沒有可能它就是一個長木頭樹枝。」

「看起來像很大的蛇。」

「這段視頻確實引起了我的好奇心，但我也有一些懷疑這個未知物體的真實性。」

